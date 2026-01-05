У МЗС Чехії запросять українського посла на тлі скандальних заяв

У МЗС наголосили, що візит Зварича не буде офіційним викликом

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка планує провести зустріч із послом України у Празі Василем Зваричем. Про це повідомляє CTK.

Головною темою стане обговорення коментарів дипломата щодо новорічного звернення спікера нижньої палати парламенту країни (Палати депутатів) Томіо Окамури (SPD) про Україну та її керівництво.

У своєму зверненні Окамура критикував постачання зброї Україні, керівництво держави та виступив проти її членства в Європейському союзі, назвавши оточення президента Володимира Зеленського «українськими злодіями навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота».

Це викликало різку реакцію опозиції в Чехії та українських дипломатів.

На ці слова Зварич відреагував у Facebook. Він припустив, що позиція Окамури сформована під впливом пропаганди країни-агресора РФ. Зварич назвав слова Окамури негідними і неприйнятними, такими, що суперечать принципам демократії та цінностям Чехії.

За словами Мацінки, він вважає недоречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював висловлювання одного з найвищих посадовців Чехії, тому хоче обговорити ситуацію у форматі зустрічі.

Спікерка МЗС Чехії Маріана Вернерова уточнила, що це не є офіційним викликом посла, який у дипломатії застосовують для демонстрації протесту або серйозного занепокоєння.

Опозиційні політики критикують уряд за відсутність дистанціювання від слів Окамури і планують ініціювати голосування щодо його відставки з посади голови Палати депутатів.

Водночас частина представників влади вважає реакцію опозиції перебільшеною, а деякі політики наголошують на праві українського посла реагувати на такі заяви.

Нагадаємо, 15 грудня президент Чехії Петр Павел призначив членів уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Бабіш представить міністрів на їхніх посадах пізніше цього ж дня. Заступниками прем'єр-міністра стануть Карел Гавлічек, Алена Шиллерова від ANO, Петр Мацінка від «Автомобілістів за себе» та Яромір Зуна від SPD.

Новий чеський коаліційний уряд на чолі з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем вступив на посаду з наміром відвести країну від підтримки України та відмовитися від деяких ключових політик Європейського Союзу.