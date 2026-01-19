Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів

Олександр Зінченко під час представлення в якості новачка «Ноттінгем Форест» у вересні 2025 року

Над переходом Зінченка на правах оренди працює «Аякс»

Орендований «Ноттінгем Форест» лівий захисник «Арсеналу» Олександр Зінченко може перебратися до «Аякса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

За даними порталу, 29-річний українець уже сьогодні, 19 січня, вирушить до Амстердама, де протягом наступних кількох днів має пройти медогляд перед завершенням переходу. Очікується, що «Аякс» орендує Зінченка до кінця сезону-2025/26. Під час літнього трансферного вікна-2025 універсальний гравець на правах оренди перебрався з «Арсеналу» до «Ноттінгем Форест». У ході поточної кампанії фланговий оборонець узяв участь у 10-ти матчах, не відзначившись результативними діями.

Зінченко вже виступав у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні-2016/17 українець на правах оренди з «Манчестер Сіті» представляв «ПСВ», у 17-ти поєдинках за клуб з Ейндговена відзначившись чотирма гольовими передачами. Контракт гравця збірної України з «Арсеналом» розраховано до кінця червня 2026 року. У футболці лондонського клубу він провів 91 матч, записавши на свій рахунок три гола й п'ять асистів.

«Аякс» у чемпіонаті Нідерландів іде третім, ведучи боротьбу за другу сходинку. У турнірній таблиці Ліги чемпіонів амстердамці йдуть 34-ми з 36-ти, ризикуючи за підсумками виїзної дуелі з «Вільярреалом», що відбудеться завтра, 20 січня, попрощатися з шансами на вихід до плей-оф.

У разі успішного проходження медогляду, Зінченко може дебютувати за столичний нідерландський клуб у суботу, 24 січня. Тоді «Аякс» прийматиме «Волендам» у рамках чемпіонату країни. Єдиний номінальний лівий захисник амстердамців Овен Вейндал майбутнє домашнє протистояння пропустить через дискваліфікацію.

