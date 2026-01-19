Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів
Олександр Зінченко під час представлення в якості новачка «Ноттінгем Форест» у вересні 2025 року
Джерело: офіційний сайт «Ноттінгем Форест»

Над переходом Зінченка на правах оренди працює «Аякс»

Орендований «Ноттінгем Форест» лівий захисник «Арсеналу» Олександр Зінченко може перебратися до «Аякса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

За даними порталу, 29-річний українець уже сьогодні, 19 січня, вирушить до Амстердама, де протягом наступних кількох днів має пройти медогляд перед завершенням переходу. Очікується, що «Аякс» орендує Зінченка до кінця сезону-2025/26. Під час літнього трансферного вікна-2025 універсальний гравець на правах оренди перебрався з «Арсеналу» до «Ноттінгем Форест». У ході поточної кампанії фланговий оборонець узяв участь у 10-ти матчах, не відзначившись результативними діями.

Зінченко вже виступав у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні-2016/17 українець на правах оренди з «Манчестер Сіті» представляв «ПСВ», у 17-ти поєдинках за клуб з Ейндговена відзначившись чотирма гольовими передачами. Контракт гравця збірної України з «Арсеналом» розраховано до кінця червня 2026 року. У футболці лондонського клубу він провів 91 матч, записавши на свій рахунок три гола й п'ять асистів.

«Аякс» у чемпіонаті Нідерландів іде третім, ведучи боротьбу за другу сходинку. У турнірній таблиці Ліги чемпіонів амстердамці йдуть 34-ми з 36-ти, ризикуючи за підсумками виїзної дуелі з «Вільярреалом», що відбудеться завтра, 20 січня, попрощатися з шансами на вихід до плей-оф.

У разі успішного проходження медогляду, Зінченко може дебютувати за столичний нідерландський клуб у суботу, 24 січня. Тоді «Аякс» прийматиме «Волендам» у рамках чемпіонату країни. Єдиний номінальний лівий захисник амстердамців Овен Вейндал майбутнє домашнє протистояння пропустить через дискваліфікацію.

Нагадаємо, минулого тижня колишній гравець збірної України став зіркою сенсаційного матчу мадридського Реала проти Альбасете в Кубку Іспанії.

Читайте також:

Теги: ФК Аякс ФК Арсенал (Лондон) НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією з умов переходу Іллі Забарного до паризького клубу був продаж Матвія Сафонова, але цього не трапилося через кризу з воротарями
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
19 грудня, 2025, 16:11
Через законодавство Великої Британії наразі не сказано, хто саме може бути ключовою фігурою розслідування
Президент клубу АПЛ підозрюється в сексуальних злочинах
22 грудня, 2025, 01:01
Збірна України посідає 28 місце у рейтингу ФІФА
ФІФА оновила рейтинг: на якому місці закінчує рік збірна України з футболу
22 грудня, 2025, 16:23
Юні українські футболісти досягли яскравого успіху
Юнацька збірна України з футболу посіла перше місце на Турнірі розвитку УЄФА
22 грудня, 2025, 16:30
Цього року Українська асоціація футболу активно намагається реформувати внутрішні турніри
Революція в УПЛ: УАФ повертає ще одну національну першість
22 грудня, 2025, 22:01
Паламарчук проводить перший сезон за поточних лідерів чемпіонату
Футболіст ЛНЗ готовий змінити громадянство для виступів за іншу збірну
25 грудня, 2025, 00:34
Світовий рекорд Андрія Панів віднині став орієнтиром для підлітків в усьому світі
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
26 грудня, 2025, 13:37
За останні чотири роки гравець змінив чотири клуби
Ізраїльтянин Соломон, який грав за «Шахтар», виступатиме за італійський клуб
3 сiчня, 16:53
Алонсо був запропонований трирічний контракт з клубом, який у підсумку був достроково розірваний
«Реал» звільнив з посади головного тренера Хабі Алонсо
13 сiчня, 01:01

Новини

Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»
Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»
Дубль Ваната й асист Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Дубль Ваната й асист Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів
Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів
Неймовірний початок сезону. Магучіх з рекордом відкрила для себе 2026-й рік
Неймовірний початок сезону. Магучіх з рекордом відкрила для себе 2026-й рік
Мультимедаліст Олімпійських Ігор Романчук завершив спортивну кар'єру
Мультимедаліст Олімпійських Ігор Романчук завершив спортивну кар'єру
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua