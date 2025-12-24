Нідерланди, Німеччина та Польща фінансують російський бюджет через імпорт риби

ЄС закупив у Росії морепродуктів на 709 млн євро

Попри повномасштабну війну в Україні та численні пакети санкцій, Європейський Союз залишається одним із найбільших споживачів російських морепродуктів. За минулий рік країни блоку імпортували з РФ риби на загальну суму 709 млн євро. Про це пише «Главком» із посиланням на Euractiv.

Основними хабами для російського рибного експорту стали країни з потужною переробною галуззю. До списку лідерів за закупівлями увійшли:

Нідерланди (ключовий логістичний вузол);

Німеччина;

Франція;

Польща.

Хоча ЄС запровадив повну заборону на ввезення російської ікри та певних делікатесів, масові позиції – такі як тріска та минтай – продовжують вільно потрапляти на європейські прилавки.

Ситуація особливо резонансна на тлі безпекових скандалів. Дві найбільші російські рибальські компанії, які постачають продукцію до ЄС, офіційно визнані винними у державному шпигунстві у територіальних водах Євросоюзу. Попри те, що ці компанії потрапили під санкції, загальні обмеження на імпорт риби залишаються обмеженими.

Єврокомісія наразі відхиляє заклики окремих країн-членів (зокрема Балтії та Польщі) повністю заблокувати російську рибу. Основні аргументи Брюсселя: Росія забезпечує значну частку білої риби для європейського ринку. Заводи в Польщі та Німеччині залежать від цієї сировини.

З 2024 року ЄС скасував тарифні пільги для російської риби, сподіваючись, що вищі мита зроблять її менш конкурентоспроможною.

Критики такої політики наголошують: Москва продовжує отримувати сотні мільйонів євро, які прямо чи опосередковано спрямовуються на фінансування військової машини, а «заходів щодо скорочення залежності», про які заявляє Єврокомісія, явно недостатньо.

