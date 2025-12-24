Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Нідерланди, Німеччина та Польща фінансують російський бюджет через імпорт риби

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Нідерланди, Німеччина та Польща фінансують російський бюджет через імпорт риби
Стали відомі найбільші імпортери морепродуктів та прибутки Кремля
фото із відкритих джерел

ЄС закупив у Росії морепродуктів на 709 млн євро

Попри повномасштабну війну в Україні та численні пакети санкцій, Європейський Союз залишається одним із найбільших споживачів російських морепродуктів. За минулий рік країни блоку імпортували з РФ риби на загальну суму 709 млн євро. Про це пише  «Главком» із посиланням на Euractiv.

Основними хабами для російського рибного експорту стали країни з потужною переробною галуззю. До списку лідерів за закупівлями увійшли:

  • Нідерланди (ключовий логістичний вузол);
  • Німеччина;
  • Франція;
  • Польща.

Хоча ЄС запровадив повну заборону на ввезення російської ікри та певних делікатесів, масові позиції – такі як тріска та минтай – продовжують вільно потрапляти на європейські прилавки.

Ситуація особливо резонансна на тлі безпекових скандалів. Дві найбільші російські рибальські компанії, які постачають продукцію до ЄС, офіційно визнані винними у державному шпигунстві у територіальних водах Євросоюзу. Попри те, що ці компанії потрапили під санкції, загальні обмеження на імпорт риби залишаються обмеженими.

Єврокомісія наразі відхиляє заклики окремих країн-членів (зокрема Балтії та Польщі) повністю заблокувати російську рибу. Основні аргументи Брюсселя: Росія забезпечує значну частку білої риби для європейського ринку. Заводи в Польщі та Німеччині залежать від цієї сировини.

З 2024 року ЄС скасував тарифні пільги для російської риби, сподіваючись, що вищі мита зроблять її менш конкурентоспроможною.

Критики такої політики наголошують: Москва продовжує отримувати сотні мільйонів євро, які прямо чи опосередковано спрямовуються на фінансування військової машини, а «заходів щодо скорочення залежності», про які заявляє Єврокомісія, явно недостатньо.

До слова, експорт скрапленого природного газу з Росії до Китаю в листопаді досяг історичного максимуму. Покупці погодилися на ризики західних санкцій заради доступу до дешевого палива

Читайте також:

Теги: росія Москва пільги риба імпорт експорт санкції Єврокомісія Польща обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр армії США Ден Дрісколл несподівано зустріч керівників військових розвідок України та Росії
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі
25 листопада, 22:16
«План Б» НАТО: союзники готові посилити підтримку України, якщо мирні переговори з Росією зазнають провалу
НАТО готує «план Б» на випадок провалу мирних переговорів
2 грудня, 21:08
Російський кросовер Volga K40 та китайський автомобіль Geely
Росіяни показали нові моделі «Волги»: виявилося, це копії китайської Geely (фото)
6 грудня, 15:35
Січень – час справжніх випробувань для рибалок
Календар рибалки на січень 2026 року: коли і на що клює найкраще
21 грудня, 21:00
Латвія попередила громадян про ризики поїздок до Росії та Білорусі
Латвія закликала жителів країни утриматися від поїздок до Росії та Білорусі на свята
15 грудня, 19:04
Виноробні з Росії не мали права брати участь у конкурсі через чинні обмеження
Винний конкурс у Сан-Франциско дискваліфікував 15 російських виноробень
18 грудня, 08:50
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська пропозиція складається з трьох документів
Трамп хотів, щоб Україна поступилась територією, але Київ висунув іншу пропозицію – NYT
13 грудня, 15:16
Трамп: На Сирію чекає світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде викорінено
Атака на Україну, удар США по ІДІЛ, вибухи у РФ: головне за ніч
20 грудня, 05:43
Буданов назвав медійну кампанію щодо мобілізації «наглухо програною»
Буданов: Україна сама зруйнувала свою мобілізацію
20 грудня, 10:23

Економіка

Нідерланди, Німеччина та Польща фінансують російський бюджет через імпорт риби
Нідерланди, Німеччина та Польща фінансують російський бюджет через імпорт риби
Китай вводить рекордні мита на європейські сири та молоко
Китай вводить рекордні мита на європейські сири та молоко
Долар втрачає позиції: що стоїть за падінням та чому інші валюти зміцнюються
Долар втрачає позиції: що стоїть за падінням та чому інші валюти зміцнюються
Танкери з російською нафтою утворили затор поблизу Індії та Китаю – Bloomberg
Танкери з російською нафтою утворили затор поблизу Індії та Китаю – Bloomberg
Китай відкрив під водою найбільше родовище дорогоцінного металу в Азії
Китай відкрив під водою найбільше родовище дорогоцінного металу в Азії
США відклали запровадження мит на китайські напівпровідники до 2027 року
США відклали запровадження мит на китайські напівпровідники до 2027 року

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua