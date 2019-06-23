Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення РФ в ПАРЄ



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У Фонді нагадали, що Росія була позбавлена права голосу в 2014 році, після анексії Криму

Фонд «Авіакатастрофа», який представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, вимагає не допустити повернення Росії права голосу в ПАРЄ.

Про це повідомляє NOS.

«Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи. Це можливо тільки за умови і наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у розслідуванні катастрофи МH17», - йдеться у повідомленні.

Фонд направив лист до ПАРЄ і закликає до дискусії. У ньому наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також, що в РФ розповсюджується неправдива інформація щодо трагедії.

У Фонді також нагадали, що Росія була позбавлена права голосу в 2014 році, після анексії Криму.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, але зауважила, що ПАРЄ не має забувати про порушення з боку Росії.

Нагадаємо, Росія планує засідати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з депутатами від окупованого Криму і Севастополя.

Як повідомлялося, Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій.

До слова, Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.

Сполучені Штати Америки вітають оприлюднення імен чотирьох підозрюваних міжнародної слідчої групи з катастрофи пасажирського MH17 в 2014 році на Донбасі і закликають Росію забезпечити суд над обвинувачуваними.

Джерело: Укрінформ