Німецька авіакомпанія припинила польоти в Тегеран в цілях безпеки

Lufthansa припиняє польоти в Тегеран до 28 березня включно

Німецька авіакомпанія Lufthansa, яка є однією з найбільших авіаперевізників у світі, призупинила польоти в Тегеран з міркувань безпеки після збиття українського літака в Ірані.

Про це йдеться в заяві компанії Twitter.

Як повідомили в авіакомпанії Lufthansa Group припиняє польоти в Тегеран до 28 березня включно.

«У зв'язку з тим, що зберігається неясною ситуацією з безпекою в повітряному просторі в районі аеропорту Тегерана і в повітряному просторі Ірану авіакомпанії Lufthansa Group в якості заходи припиняють польоти в Тегеран і назад до 28 березня включно», - йдеться в заяві компанії.

Також літаки Lufthansa не будуть здійснювати польоти через повітряний простір Ірану.

Due to the continuing unclear security situation for the airspace around Tehran airport and for Iranian airspace, Lufthansa Group airlines are suspending flights to/from Tehran until 28 March 2020 as a precaution. This also applies to the overflights over Iran.