Німецька авіакомпанія припинила польоти в Тегеран в цілях безпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Lufthansa припиняє польоти в Тегеран до 28 березня включно

Німецька авіакомпанія Lufthansa, яка є однією з найбільших авіаперевізників у світі, призупинила польоти в Тегеран з міркувань безпеки після збиття українського літака в Ірані.

Про це йдеться в заяві компанії Twitter.

Як повідомили в авіакомпанії Lufthansa Group припиняє польоти в Тегеран до 28 березня включно.

«У зв'язку з тим, що зберігається неясною ситуацією з безпекою в повітряному просторі в районі аеропорту Тегерана і в повітряному просторі Ірану авіакомпанії Lufthansa Group в якості заходи припиняють польоти в Тегеран і назад до 28 березня включно», - йдеться в заяві компанії.

Також літаки Lufthansa не будуть здійснювати польоти через повітряний простір Ірану.

Due to the continuing unclear security situation for the airspace around Tehran airport and for Iranian airspace, Lufthansa Group airlines are suspending flights to/from Tehran until 28 March 2020 as a precaution. This also applies to the overflights over Iran. — Lufthansa News (@lufthansaNews) 17 січня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що Канада виплатить сім'ям канадців, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані за 19 тисяч доларів.

Репатріація тіл загиблих канадців очікується у найближчий тиждень.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

До слова, міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.