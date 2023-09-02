Чий вертоліт перетнув білоруський кордон? «Гаюн» розкрив нюанс

На відео неможливо визначити модель гелікоптера, не кажучи вже про приналежність

Білорусь звинуватила Польщу у порушені повітряного простору країни. Факт перетину польського кордону гелікоптером дійсно був зафіксований. Водночас завчасно казати про те, що це був саме польський вертоліт. Про це повідомляє Telegram-канал «Білоруські Гаюн».

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«Відео ЦПК дійсно могли зняти на кордоні РБ-РП 1 вересня близько 16:00. Знімалося воно з білоруського боку з ґірокоптера, що в цей час патрулював кордон», – пише пресслужба.

Ймовірно, як відзначає моніторингова група, вертоліт помітили випадково. Водночас на відео неможливо визначити його модель, не кажучи вже про приналежність.

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В Польщі дійсно є залишки радянських гелікоптерів Мі-24. Попри те, що більшість була передана Україні, втім щонайменше один в серпні був перекинути до Білостока для посилення кордону. Зокрема Мі-24 є й в Білорусі.

«За нашими даними ніяких перехоплювачів або чогось подібного в повітря не піднімали. А це мало бути зроблено при незаконному перетині кордону бойовим вертольотом. Що ж стосується вчорашньої авіаактивності, то вона була пов'язана тільки з навчаннями ОДКБ і закінчилася до 14:00», - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група додає, що наразі можна виділити дві версії:

польський вертоліт дійсно залетів на територію Білорусі;

можливо кордон перетнув саме білоруський вертоліт. На користь цієї версії свідчать заяви Польщі й відсутність зльоту перехоплювачів з боку Білорусі.

Як повідомлялося, 1 вересня в Білорусі заявили про те, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон. Після цього він нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.

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Варшава, зі свого боку, заперечила звинувачення.

«Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи», – заявив речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський.

Містерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього «відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався».