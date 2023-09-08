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Тепло і без опадів: прогноз погоди на 8 вересня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 8 вересня
8 вересня синоптики не прогнозують опадів
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

В останній робочий день тижня в Україні буде невелика хмарність

У п'ятницю, 8 вересня, в Україні буде тепла. Опади не прогнозуються. Про це повідомив Укргідрометцентр.

В останній робочий день тижня в Україні буде невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +6...+11°. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +19...+24°. Значно тепліше буде у південній частині та на Закарпатті: вночі +11...+16°, а вдень – +22...+27°.

У Києві та області у п'ятницю буде невелика хмарність, також без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Також протягом 8-10 вересня синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть близько 10° тепла, а вдень повітря прогріється до +21...+23°.

На Київщині температура повітря вночі становитиме +6...+11°, вдень – +19...+24° тепла.

Нагадаємо, що за довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні складе 15-19 градусів тепла, в Карпатах – 12-13 градусів. Це на 1-2 градуси вище за норму і на 5-6 градусів нижче, ніж у серпні. Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря погода

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