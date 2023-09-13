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13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня віряни вшановують пам'ять святого Корнилія
фото з відкритих джерел

Цього дня намагайтесь бути уважними, тому що можна стати жертвою обману чи крадіжки

13 вересня відзначається Міжнародний день шоколаду, День перукаря та День позитивного мисленнz. Віряни вшановують пам'ять святого Корнилія. 

Міжнародний день шоколаду

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

13 вересня у світі відзначається Міжнародний день шоколаду або International Chocolate Day. Національна асоціація кондитерів США визначила цей день Міжнародним днем шоколаду, що збігається з датою народження Мілтона С. Херші (Milton Snavely Hershey – 13 вересня 1857 року).

Мілтон Снавлі Херші – видатний американський шоколатьє, підприємець і філантроп.

Отримавши освіту в кондитерській галузі, Херші досяг значних успіхів, впровадивши інновації у виробництво карамелі, використовуючи в процесі свіже молоко. Він заснував компанію Lancaster Caramel Company, яка не тільки досягла значних міжнародних продажів, але й пізніше була продана Херші для фінансування нового підприємства – нового підприємства, орієнтованого на масове виробництво молочного шоколаду, раніше ексклюзивного делікатесу, що був предметом розкошу.

Під час Другої світової війни компанія Hershey’s розробила спеціалізовану нетанучу шоколадну плитку, призначену для військ, дислокованих за кордоном. Ця інновація продемонструвала відданість компанії своїй справі. Сьогодні The Hershey Company, яку часто називають Hershey’s, є одним з найвідоміших виробників кондитерських виробів у світі, що продовжує спадщину Мілтона Сневелі Херші, яка полягає в інноваціях, філантропії та солодких насолодах.

День перукаря

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13 вересня своє професійне свято відмічають стилісти-парикмахери – День перукаря. Це саме ті фахівці, хто робить ваше волосся здоровим та красивим, а також колористи, барбери та інші спеціалісти.

Термін «перукар» бере своє коріння від німецького поняття, яке визначає спеціаліста по роботі з перуками. Цікаво, що в Німеччині цей термін давно не вживається та вважається застарілим. 

Ще у Давньому Єгипті існували подібні послуги. Саме ця країна вважається батьківщиною перших професійних майстрів з укладання зачісок. Не відстала і стародавня Греція, де для цих послуг спеціально навчали рабів. 

День позитивного мислення

13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

13 вересня відзначається День позитивного мислення або Positive Thinking Day, ініціатором запровадження якого став американський підприємець в 2003 році. 

Позитивним мисленням не можна назвати відчуття, яке з’являється у людини в періоди перемог, гарних новин чи приємних подій. В таких ситуаціях бути оптимістом достатньо легко. Позитивне мислення має прямий зв’язок зі здатністю підтримувати в собі надію та зацікавленість незважаючи на події, позитивні чи негативні.

Це неофіційне свято пропагує ідею про те, що негативні думки приносять більше шкоди, ніж користі, вони виснажують, відбирають енергію.

Яке сьогодні релігійне свято

13 вересня в церковному календарі відзначається день пам’яті святого Корнилія. За Новим Завітом Корнилій спочатку був язичником, але шанував Господа, хоча і не вступав в юдейську громаду. Якось з'явився Корнилію янгол і велів знайти святого Петра. Чоловік вказівку виконав і тоді святий Петро охрестив Корнилія в своєму будинку. Вважається, що Корнилій став першим язичником, який прийняв християнство. Згодом чоловік навіть став єпископом за вказівкою святого Петра. Він прославився тим, що зруйнував язичницький храм в Скепсії. Після цього багато язичників повірили в Христа.

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Що не можна робити в цей день

  • Не дозволено ворожити з дзеркалами – вважається, що це призведе до нещастя.
  • Намагайтесь бути уважними та обережними, тому що цього дня можна стати жертвою обману чи крадіжки.
  • Краще відкласти заручини або одруження на інший день.

Народні прикмети і традиції 

  • Дивилися, який сьогодні день: теплий дощ вказує на те, що цього року він буде останнім;
  • Усі граки вже полетіли у вирій – чекайте на швидке похолодання;
  • На городі багато пузатої, чистої ріпи – в будинку буде багатство;
  • Злива вказує на те, що наступний рік буде врожайним;
  • У калюжі видно бульбашки – скоро погіршиться погода.

Пам’ятні події 13 вересня

  • 1333 рік – перша згадка про Кафедральний собор Кенігсберга;
  • 1776 рік – засновують місто Дніпро;
  • 1788 рік – Нью-Йорк стає столицею США;
  • 1848 рік – у Львівському університеті створюють кафедру української мови;
  • 1902 рік – у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого використовують відбитки його пальців з місця злочину;
  • 1922 рік – у Смірні під час різанини греків та вірмен турецькою армією починається велетенська пожежа, що триває кілька днів і руйнує християнську частину міста;
  • 1960 рік – у США відбувається перший симпозіум біоніків;
  • 1960 рік – президент США Дуайт Ейзенхауер підписує указ про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні;
  • 1962 рік – Елвіс Преслі з піснею «She's Not You» вдванадцяте очолює гітпарад Великої Британії;
  • 1965 рік – В США виходить сингл гурту Бітлз «Yesterday»;
  • 1968 рік – Албанія виходить з Організації Варшавського договору;
  • 1982 рік – в аеропорті Малаги (Іспанія) зазнає катастрофи літак DC-10 рейсу 995 для авіакомпанії Spantax;
  • 1989 рік – в Україні виявляють перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва;
  • 1993 рік – підписують угоду між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон.

Теги: погода собор свято традиції місто свята

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