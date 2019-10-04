Нова ЦВК завтра знову збереться на засідання



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Засідання ЦВК відбудеться 5 жовтня о 12.00

Під час засідання обговорять питання відшкодування витрат політичним партіям

Центральна виборча комісія у суботу, 5 жовтня, о 12.00 проведе засідання, де розгляне кілька невідкладних питань.

Про це заявив на брифінгу після закінчення першого засідання новообраного складу ЦВК голова комісії Олег Діденко.

«Найближчим часом ми плануємо провести чергове засідання, уже завтра. Тому що є декілька невідкладних питань. Зокрема, щодо відшкодування витрат політичним партіям, у нас невирішене питання щодо реєстрації та визнання обраним народним депутатом Копиленка Олександра», - зазначив Діденко.

Окрім того, за його словами, найближчим часом ЦВК має розглянути питання щодо виключення з виборчих списків партій осіб, які обрані членами Центральної виборчої комісії.

Він додав, що завтра засідання відбудеться о 12.00.

Зазначимо, сьогодні відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Як і прогнозував Главком, члени новообраного ЦВК обрали новим головою комісії Олега Діденка.

Також ЦВК обрала заступників голови і секретаря

Як повідомлялось, у п'ятницю Рада призначила новий склад ЦВК із 17 членів. 12 із них було запропоновано фракцією «Слуга народу», 2 - «Опозиційною платформою - За життя» і по одному - «Європейською солідарністю», «Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина» і «Голосом».

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

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