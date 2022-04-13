Єрмак відповів на погрози Міноборони Росії вдарити по Києву

Глава Офісу президента зауважив, що РФ готує привід для чергових погроз власними провокаціями

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відповів на погрози Міністерства оборони Росії завдати ударів по Києву. Він, зокрема, зазначив, що привід для погроз РФ забезпечила собі власними провокаціями.

«Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти», – написав Андрій Єрмак.

Керівник офісу президента також наголосив, що за всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії погрожує завдати удари по Києву. Про це заявив офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков. За його словами, РФ спостерігає спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території РФ.

Як повідомлялося, в Курській області (РФ) невідомі обстріляли прикордонний пункт пропуску. Подробиць інциденту немає. Це може бути спланована провокація російських військових проти України.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що жителям столиці, що виїхали з міста, ще зарано масово повертатися додому, оскільки сьогоднішня загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці.