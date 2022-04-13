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    Події в Україні

    Росіяни катують українського священника - омбудсмен

    Отець Василь Вирозуб був захоплений в полон російськими військовими разом із іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна &laquo;Сапфір&raquo; - Росіяни катують українського священника - омбудсмен
    Отець Василь Вирозуб був захоплений в полон російськими військовими разом із іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна «Сапфір»
    фото: Людмила Денісова/Facebook

    У СІЗО в Бєлгородському районі РФ перебувають ще майже 150 українських військовослужбовців, які теж піддаються катуванню

    Громадянин України, настоятель одеського Свято-Троїцького собору Василь Вирозуб незаконно утримується в СІЗО №2 у м. Старий Оскол Бєлгородського району (РФ). Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    За її даними, священника Православної церкви України поміщено до карцеру, де його піддають тортурам та звинувачують у шпигунстві.

    Василь Вирозуб був захоплений в полон російськими військовими разом із іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна «Сапфір».

    Крім отця Василя, у слідчому ізоляторі перебувають ще майже 150 українських військовослужбовців, які так само піддаються катуванню з боку представників адміністрації СІЗО.

    «Вищевказані дії є порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН», - зазначила Денісова.

    Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав громадян України.

    Нагадаємо, в Україну повернувся звільнений з російського полону корабель «Сапфір».

    Росіяни захопили українське цивільне судно біля острова Зміїний ще 26 лютого. На початку березня стало відомо, що захоплений корабель «Сапфір» транспортують у Севастополь.

    Теги: росія окупанти війна Україна Людмила Денісова окупація #stoprussia
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    Росіяни катують українського священника - омбудсмен