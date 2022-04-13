Росіяни катують українського священника - омбудсмен
У СІЗО в Бєлгородському районі РФ перебувають ще майже 150 українських військовослужбовців, які теж піддаються катуванню
Громадянин України, настоятель одеського Свято-Троїцького собору Василь Вирозуб незаконно утримується в СІЗО №2 у м. Старий Оскол Бєлгородського району (РФ). Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
За її даними, священника Православної церкви України поміщено до карцеру, де його піддають тортурам та звинувачують у шпигунстві.
Василь Вирозуб був захоплений в полон російськими військовими разом із іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна «Сапфір».
Крім отця Василя, у слідчому ізоляторі перебувають ще майже 150 українських військовослужбовців, які так само піддаються катуванню з боку представників адміністрації СІЗО.
«Вищевказані дії є порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН», - зазначила Денісова.
Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав громадян України.
Нагадаємо, в Україну повернувся звільнений з російського полону корабель «Сапфір».
Росіяни захопили українське цивільне судно біля острова Зміїний ще 26 лютого. На початку березня стало відомо, що захоплений корабель «Сапфір» транспортують у Севастополь.