«Слуги народу» хочуть зобов’язати таксистів встановлювати касові апарати

Законопроєкт перебуває на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури

Законопроєкт про касові апарати для таксистів готуються зареєструвати у Верховній Раді наприкінці січня 2022 року. Про це в інтерв'ю «Українським новинам« заявив нардеп від «Слуги народу» та голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

«Думаю, що вже у січні ми цей законопроект побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоб він з'явився», – сказав депутат.

За його словами, зараз законопроект перебуває на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури.

При цьому Гетманцев наголосив, що подібних ініціатив, які стосувалися б інших сфер, поки що не планується.

«Ми вже закінчили із законами, які наводять порядок у оподаткуванні, і виконали програму мінімум», – пояснив нардеп.

Наразі незрозуміло, чи торкнеться новий закон найпопулярніших сервісів, які в суспільстві називають «таксі» (Bolt, Uklon, Uber), але які номінально такими не є, а значаться, як «служба виклику авто».

Як відомо, З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОПам 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.

Раніше стало відомо, скільки податків сплатили кияни у 2021 році.

Також зазначимо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.

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