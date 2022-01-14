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    Економіка та фінанси

    «Слуги народу» хочуть зобов’язати таксистів встановлювати касові апарати

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    &laquo;Слуги народу&raquo;&nbsp;планують фіскалізувати ринок таксі в Україні, зобов'язавши таксистів використовувати касові апарати - «Слуги народу» хочуть зобов’язати таксистів встановлювати касові апарати
    «Слуги народу» планують фіскалізувати ринок таксі в Україні, зобов'язавши таксистів використовувати касові апарати
    фото з відкритих джерел

    Законопроєкт перебуває на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури

    Законопроєкт про касові апарати для таксистів готуються зареєструвати у Верховній Раді наприкінці січня 2022 року. Про це в інтерв'ю «Українським новинам« заявив нардеп від «Слуги народу» та голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

    «Думаю, що вже у січні ми цей законопроект побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоб він з'явився», – сказав депутат.

    За його словами, зараз законопроект перебуває на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури.

    При цьому Гетманцев наголосив, що подібних ініціатив, які стосувалися б інших сфер, поки що не планується.

    «Ми вже закінчили із законами, які наводять порядок у оподаткуванні, і виконали програму мінімум», – пояснив нардеп.

    Наразі незрозуміло, чи торкнеться новий закон найпопулярніших сервісів, які в суспільстві називають «таксі» (Bolt, Uklon, Uber), але які номінально такими не є, а значаться, як «служба виклику авто».

    Як відомо, З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

    Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОПам 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.

    Раніше стало відомо, скільки податків сплатили кияни у 2021 році.

    Також зазначимо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.

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    Теги: депутат Uber Данило Гетманцев
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    «Слуги народу» хочуть зобов’язати таксистів встановлювати касові апарати