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    Події в Україні

    Мер Миколаєва Сєнкевич захворів на Covid-19

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    Мер Миколаєва буде працювати дистанційно - Мер Миколаєва Сєнкевич захворів на Covid-19
    Мер Миколаєва буде працювати дистанційно

    Мер зазначив, що буде працювати дистанційно

    У Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича підтвердили коронавірусне захворювання Covid-19. Про це мер написав у себе в Facebook.

    «Друзі, у мене тут виникла невелика недоречна проблема – у мене виявили Covid-19 і невелику пневмонію. Вимушений піти на самоізоляцію», – написав Олександр Сенкевич.

    Мер Миколаєва зазначив, що він продовжує працювати віддалено, адже зараз в самому розпалі запуск опалювального сезону.

    Нагадаємо, що міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

    Крім того, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

    До слова, Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію.

    Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також  Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

    мер Facebook Олександр Сенкевич коронавірус
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