Зеленський про удар по Вінниці: жодні терористи не дозволяли собі таку зухвалість (відео)

Жодна держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Жодна держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя. Унаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Росія обірвала життя мирних громадян якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів.

«Жодна інша терористична організація не дозволяла собі таку зухвалість – знову вбивати, коли міжнародна спільнота обговорює попередні злочини. Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу. Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України», – резюмував президент.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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