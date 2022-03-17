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    Біля Одеси спостерігається підвищена активність кораблів РФ – Міноборони США

    Біля Одеси спостерігається підвищена активність кораблів РФ – Міноборони США
    фото з відкритих джерел

    За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою.

    Сполучені Штати Америки помітили «посилену морську активність» у північній частині Чорного моря з боку російських військ. Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає CNN.

    «Ми також своїми силами спостерігали обстріли деяких міст, деяких населених пунктів за межами Одеси, поблизу Одеси», сказав він.

    За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою. У США вважають, що обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі.

    «Ми вважаємо, що це знову з російських військових кораблів у Чорному морі. Схоже, місцями поблизу Одеси є обстріли з флоту», додав він.

    Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

    Верховна Рада запровадила на території України воєнний стан. Чоловіків віком від 18 до 60 років не випускають за межі держави.

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    Теги: США Одеса обстріл воєнний стан кордон
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    Біля Одеси спостерігається підвищена активність кораблів РФ – Міноборони США