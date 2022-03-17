Біля Одеси спостерігається підвищена активність кораблів РФ – Міноборони США

За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою.

Сполучені Штати Америки помітили «посилену морську активність» у північній частині Чорного моря з боку російських військ. Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає CNN.

«Ми також своїми силами спостерігали обстріли деяких міст, деяких населених пунктів за межами Одеси, поблизу Одеси», – сказав він.

За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою. У США вважають, що обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі.

«Ми вважаємо, що це знову з російських військових кораблів у Чорному морі. Схоже, місцями поблизу Одеси є обстріли з флоту», – додав він.

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