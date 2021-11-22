Постпред Росії запевняє, що на кордоні з Україною «напруженості немає»

Війська РФ рухаються на своїй території, запевняє димломат

За словами постійного представника Російської Федерації при ООН Василя Небензі, напруженості на кордоні з Україною немає. Нібито війська країни рухаються по своїй території. Про це пише російське видання «Тасс».

За словами дипломата, Російська Федерація повинна самостійно вирішувати де їй розташовувати своїх військових. Водночас напруженість на кордоні з Україною нібито є лише домислом інших країн.

«Жодної напруженості на кордоні немає. Ми рухаємося на своїй території. Напруженість нам приписують ті країни, які вважають, що ми повинні тримати наші війська там, де вони вважають за потрібне», – заявив Небензя.

Нагадаємо, 2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Як відомо, Польща стурбована: наразі російські війська можуть напасти на Україну.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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