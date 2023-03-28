Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)

Вибухи та «зачистка» у Маріуполі призвели до того, що росіяни вимушені переміщувати засоби ППО з Центрального та Приморського районів до Лівобережжя

Після низки вибухів у Маріуполі росіяни почали переміщувати системи протиповітряної оборони, що розміщені у місті.

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Про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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«Руснє стало абсолютно некомфортно в місті. Ніхто не може тут почуватись в безпеці, якщо він росіянин або зрадник. Хороша тенденція», – додав Андрющенко.

Підкреслимо, напередодні Петро Андрущенко також зазначав, що росіяни почали будувати захисні фортифікаційні споруди уздовж траси на Маріуполь.

Нагадаємо, що кілька днів тому у тимчасово окупованому Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.