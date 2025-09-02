Головна Новини
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
На Одещині працювала ППО
Місцева влада повідомила, що пожежі оперативно ліквідовані

У ніч на 2 вересня ворог вчергове атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. Про це повідомляє Ізмаїльська РДА, передає «Главком».

Повідомляється, що внаслідок обстрілу виникли пожежа. За попередніми даними, обійшлось без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

«Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам. Пожежі оперативно ліквідовані», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Одеській області пролунали вибухи. Ворог масовано атакував ударними безпілотниками регіон. За даними моніторингових пабліків, під ударом опинився Ізмаїльський район.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, близько опівночі групи ворожих БпЛА увійшли в повітряний простір Татарбунарського району, а також були зафіксовані у напрямку Ізмаїльського району.

До слова, у ніч проти 20 серпня російська терористична армія атакувала Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок чого виникли пожежі, є постраждала людина. 

Нагадаємо, 3 липня, ракета «Іскандер» влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. 

За даними влади, внаслідок атаки загинули двоє людей: один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Ще шестеро осіб отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна.

