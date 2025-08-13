Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні

Документів для законного перетину кордону у «мандрівників» не було

Прикордонники викрили хитрий метод незаконного перетину кордону трьох чоловіків

На околиці Ізмаїла прикордонники викрили небезпечну схему переправлення людей через кордон. Батько і син облаштували у своїх вантажівках хитромудрі схованки, щоб незаконно вивезти трьох чоловіків до Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Під час перевірки двох вантажівок MAN, які прямували до кордону, у прикордонників виникли підозри. Як виявилося, у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причепи, ховалися троє чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей.

Прикордонники виявили трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, використовуючи оригінальний метод маскування.



Для того щоб уникнути перевірки, вони сховалися у великогабаритних металевих конструкціях, імітуючи вигляд гідроциліндрів. pic.twitter.com/1Yrn1VGvLl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 13, 2025

За словами прикордонників, ці «рожеві» сховки були справжніми пастками для людей. Чоловіки сиділи в кабінах під час руху, але, наближаючись до блокпостів, забиралися в ці тісні, невентильовані простори, ризикуючи здоров’ям і життям.

Документів для законного перетину кордону у «мандрівників» не було. За таку небезпечну «подорож» кожен із них мав заплатити організаторам по $8 тис.

Завдяки пильності прикордонників, небезпечний план батька і сина провалився. Щодо організаторів відкрито кримінальне провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

На самих чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, складені адміністративні протоколи.

