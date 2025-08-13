Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні
Документів для законного перетину кордону у «мандрівників» не було
фото: ДПСУ

Прикордонники викрили хитрий метод незаконного перетину кордону трьох чоловіків

На околиці Ізмаїла прикордонники викрили небезпечну схему переправлення людей через кордон. Батько і син облаштували у своїх вантажівках хитромудрі схованки, щоб незаконно вивезти трьох чоловіків до Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Під час перевірки двох вантажівок MAN, які прямували до кордону, у прикордонників виникли підозри. Як виявилося, у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причепи, ховалися троє чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей.

За словами прикордонників, ці «рожеві» сховки були справжніми пастками для людей. Чоловіки сиділи в кабінах під час руху, але, наближаючись до блокпостів, забиралися в ці тісні, невентильовані простори, ризикуючи здоров’ям і життям.

Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні фото 1
скріншот

Документів для законного перетину кордону у «мандрівників» не було. За таку небезпечну «подорож» кожен із них мав заплатити організаторам по $8 тис.

Завдяки пильності прикордонників, небезпечний план батька і сина провалився. Щодо організаторів відкрито кримінальне провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

На самих чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, складені адміністративні протоколи.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 31-річну мешканку Одеси, яка на власному автомобілі перевозила чоловіка до українсько-молдовського кордону. Про це пише «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Жінка, як було встановлено, діяла за вказівками адміністратора одного з телеграм-каналів, що за 4100 доларів США пропонував послуги гарантованого виїзду за межі України.

Читайте також:

Теги: Ізмаїл кордон прикордонники Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

19 ухилянтів намагались незаконно перетнути кордон
Прикордонники затримали групу з 19 ухилянтів (відео)
Вчора, 05:14
РФ завдала удару по обʼєкту ГТС поблизу кордону з Румунією
РФ атакувала обʼєкт ГТС на Одещині: Міненерго розповіло деталі
6 серпня, 14:16
Збройні Сили РБ – це близько 55 тисяч особового складу
Білорусь створює бригаду СCO на кордоні з Україною: чи можливе нове вторгнення?
2 серпня, 15:20
Влітку зафіксовано зростання пасажиропотоку на кордоні України, зокрема з Польщею
ДПСУ попереджає про обмеження на кордоні з Польщею
30 липня, 16:32
Весняні заморозки знищили 90% врожаю персика на Одещині
Весняні заморозки знищили 90% врожаю персика на Одещині
27 липня, 09:55
Чоловіка затримано безпосередньо із сумою у $40 тис., яку клієнти передали як частину оплати за перетин кордону
До Молдови за $60 тис. У Києві перед судом постане чоловік, що обіцяв допомогу ухилянтам
25 липня, 14:43
Підозрюваний може вийти під заставу у понад мільйон гривень
На Одещині посадовець ТЦК погорів на хабарі
22 липня, 13:22
Європейський Союз виділить Фінляндії кошти на утримання кордону з Росією
Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією
19 липня, 10:47
Хто має потребу у перетині українсько-польської ділянки кордону, завчасно будуйте логістику подорожі
Прикордонники попереджають про ремонт пункту пропуску на кордоні з Польщею
18 липня, 15:10

Новини

Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні
Чоловіки прикинулись гідроциліндрами: прикордонники показали новий трюк на кордоні
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Одеси
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Одеси
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн
В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах
В Одесі обвалилося горище будинку: люди заблоковані у квартирах
Троє загиблих на пляжі: поліція Одещини підтвердила трагедію
Троє загиблих на пляжі: поліція Одещини підтвердила трагедію
Поблизу Одеси вибухнула міна: є загиблі – ЗМІ
Поблизу Одеси вибухнула міна: є загиблі – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
11K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
7995
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
7196
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
3960
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua