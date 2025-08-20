На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури

54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки

Рятувальники показали фото та відео наслідків атаки дронів на Одеську область

Уночі Росія масовано атакувала область ударними БпЛА. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки.

Також залучався пожежний потяг «Укрзалізниці» та місцева пожежна команда.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога. Також виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області.