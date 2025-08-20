Головна Одеса Фото
На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури
54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки
фото: ДСНС Одещини

Рятувальники показали фото та відео наслідків атаки дронів на Одеську область

Уночі Росія масовано атакувала область ударними БпЛА. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури фото 1
На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури фото 2

54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки.

На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури фото 3
На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури фото 4

Також залучався пожежний потяг «Укрзалізниці» та місцева пожежна команда.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога. Також виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області.

