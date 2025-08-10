Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю

Станом на 22:42 10 серпня у Запоріжжі зросла кількість постраждалих

Сьогодні, 10 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли автовокзал у Запоріжжі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл росіян, передає «Главком».

У своєму вечірньму зверненні Зеленський зазначив, що зараз у Запоріжжі рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб.

«Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей», – сказав він.

Президент зазначив, що росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах продовжили забирати життя попри їхні гучні заяви про переговори та мирне врегулювання.

«Дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну», – сказав Зеленський.

Станом на 22:42 10 серпня у Запоріжжі зросла кількість постраждалих. Як повідомив очільник Запорізької ОВА, внаслідок ворожого удару постраждало 20 людей.

У коментарі журналістам глава Федоров розповів, що росіяни влучили в центральний автовокзал та в університетську клініку.

Рятувальна операція триває. Є інформація, що під завалами можуть залишатися люди.

❗️ Війська РФ вдарили по автовокзалу у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до девʼяти



Як розповів журналістам очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, по місту вдарили двома КАБами. pic.twitter.com/reB7VnSzfy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2025

За минулу добу, 9 серпня, на Запоріжжі унаслідок російських обстрілів загинули троє людей, а одна – зазнала поранення, повідомляла поліція.

Нагадаємо, уранці 6 серпня окупанти вдарили авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

Також уранці 6 серпня РФ атакувала Запорізьку область. Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про постраждалих та загиблих.