У лікарні померла жінка, яка постраждала через удар по Чернівцях 12 липня

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У лікарні померла жінка, яка постраждала через удар по Чернівцях 12 липня
Удар по Чернівцях 12 липня
фото: ДСНС

Росія вбила у Чернівцях п'ятьох людей

У Чернівцях внаслідок російського удару 12 липня зросла кількість постаждалих. У лікарні померла ще одна жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка. 

Сьогодні, 10 серпня у лікарні померла ще одна постраждала від ворожого обстрілу росіян. Чоловік померлої, який також постраждав від російського обстрілу, помер у лікарні 16 липня.

За повідомленням Чернівецької ОВА, лікарі боролись за життя 71-річної Ярослави Клипич та робили все можливе, але отримані поранення виявились несумісними із життям.

Так, ворожий удар 12 липня по Чернівцях забрав життя п'ятьох людей.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці 12 липня загинули люди, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки зафіксовані також на території Сторожинецької громади, де внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених.

Також ми писали, що після нічної атаки на Чернівці патрульні першими прибули до пошкодженого будинку. Вони не лише допомагали пораненим, а й евакуювали мешканців разом із їхніми домашніми улюбленцями.

Поліція показала перші хвилину удару.

