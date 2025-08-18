Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

В Одеському районі є наслідки удару

Російська терористична армія уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг «Укрзалізниці», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня російська окупаційна армія атакує Одесу великою кількістю «шахедів». Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував запуск БпЛА по Одесі: «Росіяни запустили «шахеди» – планують атакувати Одесу. Це так вони миру хочуть. Тільки слова».