Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
фото: ДСНС Одещини

В Одеському районі є наслідки удару

Російська терористична армія уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг «Укрзалізниці», – йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня російська окупаційна армія атакує Одесу великою кількістю «шахедів». Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував запуск БпЛА по Одесі: «Росіяни запустили «шахеди» – планують атакувати Одесу. Це так вони миру хочуть. Тільки слова».

війна

