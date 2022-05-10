Окупанти хочуть запустити в Маріуполі ремонтні цеха для танків

Маріуполь виявися настільки недружнім містом окупантам, що навіть техніку ремонтувати в місті нікому

Окупанти збираються запустити ремонту базу для військової техніки на ММК ім. Ілліча в Маріуполі. Про це на сторінці у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Рашисти закликають працівників заводу з’явитись в приміщення Нікополь-Провідансу 12 травня для старту «Ілліча-перезавантаження». Однак, про повноцінний запуск заводу не йдеться з купи причин», – пише Андрющенко.

Фактично, окупанти збираються зробити на заводі ММК ім. Ілліча ремонтні цехи для танків та БТРів. Але знов проблема – кадри. Для того і збирають людей.

«Маріуполь виявися настільки недружнім містом окупантам, що навіть техніку ремонтувати нікому в місті, де кожен другий майстер в цьому», –зазначає радник міського голови.

У Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисячу українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Тим часом окупанти змушують вихователів дитсадків їхати з Донецька до Маріуполя. Росіяни також хочуть завести у заблокований Маріуполь «своїх» банківських працівників.

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