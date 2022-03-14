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    Події в Україні

    Bayraktar знищив російський пункт управління (відео)

    ЗСУ прицільно нищать загарбників - Bayraktar знищив російський пункт управління (відео)
    ЗСУ прицільно нищать загарбників
    скріншот із відео

    Окупанти відчули на собі потужний удар артилерії

    Bayraktar і далі вірно служить українській армії. Цього разу за допомогою нього знищили російський пункт управління вогнем артилерії. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Напрямок наразі не вказали.

    До речі, відео Залужний підписав позитивним віршем:

    Їх доводи – всяке озброєння різне:

    Потужні ракети, машини залізні.

    У нас на всі доводи є коментар – Байрактар.

    Нагадаємо, днями ЗСУ на Київщині знищили пункт управління окупантів (відео).

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    Теги: окупанти машини озброєння
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    Bayraktar знищив російський пункт управління (відео)