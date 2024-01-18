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Ворог стріляє у 5-10 разів більше: Умєров розповів про «снарядний голод» у ЗСУ

Христина Петренко
glavcom.ua
Ворог стріляє у 5-10 разів більше: Умєров розповів про «снарядний голод» у ЗСУ
Умєров: «Посилення артилерійського потенціалу є однією з наших ключових потреб»
фото з відкритих джерел

За словами міністра, дефіцит боєприпасів та снарядний голод – це надзвичайно актуальна проблема

Українські Сили оборони відчувають дефіцит артилерійських снарядів. Окупанти на окремих ділянках фронту випускають в 5-10 разів більше снарядів. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на відкритті Коаліції артилерії в Парижі.

За його словами, дефіцит боєприпасів та снарядний голод – це надзвичайно актуальна проблема, з якою зараз стикаються ЗСУ.

«Посилення артилерійського потенціалу є однією з наших ключових потреб, щоб виграти цю війну… Вкрай важливо, щоб ми інвестували наші ресурси у виробництво більшої кількості артилерійських боєприпасів.

Україна вживає заходів для того, щоб максимально збільшити наше внутрішнє виробництво. Попри це, реальність цієї війни така, що Росія значно перевершує нас у щоденних артилерійських атаках. На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили… Нам потрібно разом знайти спосіб розв'язати цю проблему», – підкреслив Умєров.

Раніше Рустем Умєров розповів, що стратегічною метою України залишається вихід на кордони 1991-го року, включно з адмінкордонами Донецької й Луганської областей і Кримом.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров Із пакета оборонної допомоги Великої Британії Україні 200 млн фунтів передбачено на виготовлення бойових дронів. Зокрема, кошти підуть для створення розвідувальних, далекобійних та морських дронів. Це буде найбільша поставка дронів для України серед усіх країн.

Також Велика Британія надасть додаткові 18 мільйонів фунтів гуманітарної допомоги, на додачу до вже виділених 340 мільйонів фунтів. Це допомога для подолання наслідків російських повітряних обстрілів та посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Раніше Рустем Умєров скасував свій візит до Франції, де буде анонсовано «артилерійську коаліцію», оскільки він брав участь у Ставці Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Теги: росія окупанти Міноборони Рустем Умєров

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