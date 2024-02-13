Міністр оборони Італії опинився в лікарні

Крозетто був терміново доставлений до лікарні з сильними болями в грудях

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново доставлений до лікарні. Про це повідомляє Ansa.

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За словами представників міністерства оборони Італії, після постійного болю від учорашнього ранку Крозетто з'явився (один і пішки) в приймальний покій лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильними болями в грудях.

Міністра оборонного відомства лікарі негайно обстежили, а потім зробили коронарографію.

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Наразі про причину поганого самопочуття Крозетто не відомо, однак джерела в лікарні кажуть, що це може бути перикардит.

Як повідомлялося, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав до дипломатії між Росією і Україною, додавши, що тверда підтримка з боку Заходу має вирішальне значення для забезпечення серйозних переговорів.

Також міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив думку, що настала пора розпочати пошук політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням Російської Федерації.

Раніше Крозетто вважав, що ще не настав час для проведення мирних перемовин між Україною та Росією, яка розв’язала повномасштабну війну.