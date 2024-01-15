Головна Світ Політика
search button user button menu button

Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон повідомив виписку з лікарні

Христина Петренко
glavcom.ua
Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон повідомив виписку з лікарні
Міністр продовжує одужувати і, за порадою лікарів, працюватиме віддалено
фото з відкритих джерел

Стан міністра Остін мав позитивний прогрес протягом усього перебування в лікарні

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні в понеділок, 15 січня. Поки що він працюватиме з дому. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

«Після консультації з медичним персоналом міністра Остіна сьогодні виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда.

Міністр продовжує одужувати і, за порадою лікарів, відновлюватиметься та виконуватиме свої обов’язки віддалено протягом певного періоду часу, а потім повернеться на повний робочий день у Пентагон. Він має повний доступ до необхідних можливостей безпечного зв’язку», – йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначає пресслужба Пентагону, стан міністра Остін мав позитивний прогрес протягом усього перебування в лікарні. Сили міністра відновлюються. Він пройшов серію медичних тестів і оцінок, а також отримав нехірургічну допомогу під час свого перебування, щоб задовольнити його медичні потреби, включаючи вирішення деяких тривалого болю у ногах. Його виписали додому з плановою фізіотерапією та регулярним спостереженням. Очікується, що міністр повністю одужає.  

«Рак вилікували рано та ефективно, і його прогноз чудовий. Він не планує подальшого лікування свого раку, окрім регулярного спостереження», – додали у відомстві.

Нагадаємо, увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін III був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

Згодом стало відомо, що Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня. 

Раніше повідомлялось, що міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази та контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку».

Читайте також: Пентагон кілька днів мовчав про госпіталізацію Ллойда Остіна
Теги: міністр Пентагон лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне
Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським
13 сiчня, 19:40
«Аш-Шабаб» контролює значні території на півдні і в центрі Сомалі і продовжує нападати на цивільне населення та військові об’єкти
Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з пасажирами
10 сiчня, 21:51
Близько 8 тис. камер відеоспостереження вже встановлено
В Україні з'явиться єдина платформа відеоспостереження: для чого вона
10 сiчня, 12:09
Минулорічні надходження до бюджету від експорту – найнижчі за останнє десятиліття 
Мінекономіки повідомило причини скорочення українського експорту
9 сiчня, 08:34
Міністр оборони США залишається у лікарні
Що відбувається із здоров'ям голови Пентагону? Стали відомі нові подробиці
8 сiчня, 12:24
Біженці з України мають повернутись додому
Міністр імміграції Данії назвав строки повернення біженців до України
25 грудня, 2023, 10:05
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден обговорив з Нетаньяху військову кампанію в Газі
24 грудня, 2023, 04:50
Мінстратегпром повідомив, чи готова Україна до виробництва боєприпасів для мільйона дронів
Мінстратегпром повідомив, чи готова Україна до виробництва боєприпасів для мільйона дронів
22 грудня, 2023, 22:50
Україна отримала 5 тис. Starlink від Польщі
Україна отримала 5 тис. Starlink від Польщі
21 грудня, 2023, 18:18

Політика

Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон повідомив виписку з лікарні
Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон повідомив виписку з лікарні
Президентка Швейцарії оголосила суму допомоги Україні
Президентка Швейцарії оголосила суму допомоги Україні
Канада слідом за Британією підготувала безпекову угоду з Україною: деталі
Канада слідом за Британією підготувала безпекову угоду з Україною: деталі
Альянс воюватиме з Росією? НАТО відреагувало
Альянс воюватиме з Росією? НАТО відреагувало
Переговори в Давосі стосовно формули миру: реакція Кремля
Переговори в Давосі стосовно формули миру: реакція Кремля
Китай розглядає можливість долучитися до переговорів про мир в Україні
Китай розглядає можливість долучитися до переговорів про мир в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
32K
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
19K
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
16K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
16K
Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту
14K
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»

Новини

Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Сьогодні, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Сьогодні, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Сьогодні, 04:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua