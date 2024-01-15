Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон повідомив виписку з лікарні

Стан міністра Остін мав позитивний прогрес протягом усього перебування в лікарні

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні в понеділок, 15 січня. Поки що він працюватиме з дому. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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«Після консультації з медичним персоналом міністра Остіна сьогодні виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда.

Міністр продовжує одужувати і, за порадою лікарів, відновлюватиметься та виконуватиме свої обов’язки віддалено протягом певного періоду часу, а потім повернеться на повний робочий день у Пентагон. Він має повний доступ до необхідних можливостей безпечного зв’язку», – йдеться у повідомленні відомства.

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Як зазначає пресслужба Пентагону, стан міністра Остін мав позитивний прогрес протягом усього перебування в лікарні. Сили міністра відновлюються. Він пройшов серію медичних тестів і оцінок, а також отримав нехірургічну допомогу під час свого перебування, щоб задовольнити його медичні потреби, включаючи вирішення деяких тривалого болю у ногах. Його виписали додому з плановою фізіотерапією та регулярним спостереженням. Очікується, що міністр повністю одужає.

«Рак вилікували рано та ефективно, і його прогноз чудовий. Він не планує подальшого лікування свого раку, окрім регулярного спостереження», – додали у відомстві.

Нагадаємо, увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін III був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

Згодом стало відомо, що Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази та контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку».