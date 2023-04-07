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Окупанти проводять заміну гауляйтерів у Запорізькій області – Федоров

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Окупанти проводять заміну гауляйтерів у Запорізькій області – Федоров
Окупанти проводять заміну гауляйтерів у Запорізькій області
фото з відкритих джерел

В Якимівці,що на Запоріжчині, призначили росіянку, яка відмивала бюджетні кошти в окупованому Криму

У гауляйтерів на тимчасово окупованій території Запорізької області закінчується термін придатності.

Про це у Телеграм-каналі пише міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Окупанти почали міняти уживаних гауляйтерів на нових, здатних виконувати ще бруднішу роботу.

В Якимівці призначили росіянку, яка відмивала бюджетні кошти в окупованому Криму.

В Приазовському – офіцера запасу росармії.

В Кирилівці та Костянтинівці – місцевих колишніх співробітників МВД, корупційні «заслуги» яких відомі всьому регіону.

«Але життя зрадника – продукт, що швидко псується. Тож доля чергової партії рашистських прислужників теж відома – в кращому випадку кримінальна відповідальність і десятиріччя за гратами», – підсумовує Іван Федоров.

Зазначимо, якповідомлялося раніше, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, схоже, створив приватну військову компанію, пов'язану з «Вагнером».

Теги: гауляйтер Іван Федоров окупанти Запоріжжя

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