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Жителі прифронтового села на Сумщині залишилися без газу

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Жителі прифронтового села на Сумщині залишилися без газу
Жителі Стецьківки на Сумщині заявили про припинення газопостачання та звернулися по допомогу до влади
фото: Сергій Руденко, УНІАН

Мешканці Стецьківського старостату заявляють про критичну ситуацію та просять владу відновити газопостачання

Жителі прифронтової Стецьківки та інших населених пунктів Стецьківського старостату Сумської громади б'ють на сполох через припинення газопостачання. Люди заявляють, що відсутність газу створює загрозу їхньому повсякденному життю, та звертаються до місцевої й обласної влади з проханням вирішити проблему. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сергія Руденка у Facebook.

За словами Руденка, Стецьківка, де він народився та виріс, нині перебуває у прифронтовій зоні Сумщини неподалік кордону з Курською областю Росії.

Через припинення подачі газу жителі кількатисячного старостату опинилися у складних умовах. Особливе занепокоєння викликає наближення зимових холодів, адже газопостачання необхідне для побутових потреб та опалення будинків.

«Мої односельці кажуть: це – критична ситуація, яка ставить їх на межу виживання», – наголосив Руденко.

Місцеві жителі публічно звернулися до керівництва Сумської міської та обласної влади, профільних міністерств і газорозподільних служб, зокрема «Сумигазу». Вони просять знайти можливість забезпечити прифронтові населені пункти газом.

Автор допису також закликав звернути увагу на проблему керівництво Сумської обласної військової адміністрації, Сумської міської військової адміністрації та представників центральної влади.

«Стецьківчани просять владу не залишати прифронтові села сам на сам із цією проблемою і знайти спосіб, як забезпечити людей газом», – зазначив Руденко.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про пошкодження газопроводу у Великій Писарівці на Сумщині. У березні 2026 року внаслідок російського обстрілу частина споживачів залишилася без газопостачання. Фахівці працювали над ліквідацією наслідків атаки.

Крім того, «Главком» писав про складну ситуацію у прикордонних населених пунктах Сумщини. Через постійні російські обстріли низка сіл залишалася без електрики та газу, а проведення ремонтних робіт ускладнювала безпекова ситуація.

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Теги: газ Сумщина опалення

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