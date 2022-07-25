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    Події в Україні

    Рашисти били з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджена лінія електропередачі

    Снаряди влучили в трансформатор та електроопори - Рашисти били з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджена лінія електропередачі
    Снаряди влучили в трансформатор та електроопори
    фото з відкритих джерел

    На щастя, постраждалих немає

    Російські окупанти накрили артилерією Велику Костромку Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки були пошкоджені трансформатор і лінія електропередач. Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

    «Снаряди зачепили трансформатор, опору та лінію електропередач. На одній з вулиць села відсутнє світло. Фахівці лагодять пошкодження», – сказано в повідомленні.

    Зазначається, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

    Рятувальники обстежують територію.

    Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодару. Як відомо, внаслідок нічних ударів по Дніпропетровщині виникли пожежі, постраждала дитина.

    Кількома днями раніше росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину: люди без газу та світла.

    Перед цим був здійснений масштабний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, багато поранених (фото).

    Перед цим 21 липня окупанти знову вдарили з «Градів» по Нікопольському району.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Рашисти били з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджена лінія електропередачі