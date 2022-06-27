Вночі може бути небезпечно: мер Житомира попередив містян

Сухомлин закликав жителів Житомира ввечері та вночі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Мер Житомира Сергій Сухомлин не виключив ракетних атак увечері 27 червня та в ніч на 28 червня. Про це міський голова заявив під час свого звернення.

Сергій Сухомлин нагадав, що вночі 25 червня збройні сили атакували Житомирську область, випустивши 24 ракети. Через загрозу ракетного удару повітряна тривога лунала і в обласному центрі.

Сухомлин закликав жителів Житомира ввечері та вночі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Чому я сьогодні так звертаюся, я прошу вас саме сьогодні ввечері, сьогодні вночі не нехтувати сигналами тривоги. Дай Бог, щоб я був не правий, але все ж щось мені підказує, що саме сьогодні ввечері, вночі може бути небезпечно і в Житомирі теж, тому будь ласка сигнал тривоги – бомбосховище, укриття, підвали все що може захистити», – закликав Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, Раніше повідомлялося про двох загиблих, ще 20 осіб отримали поранення, дев'ять з них у важкому стані.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

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