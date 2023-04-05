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Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
На Херсонщині залишається складна безпекова ситуація, кількість обстрілів регіону за останні дві доби зросла
фото: ДСНС (ілюстративне)

Один із поранених – працівник Національної поліції

Російські загарбники ввечері 4 квітня обстріляли Херсонську область. Унаслідок ворожої атаки постраждали троє осіб. Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону.

«Дві людини в Херсонському районі поранені, одна – в Бериславському. Один із поранених – працівник Національної поліції», – заявив посадовець.

За його словами, зараз усім постраждалим надається допомога. Пізніше вирішуватиметься питання щодо медичної евакуації одієї особи.

«Підтверджено вже зараз, що армія РФ застосовує ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи», – зазначив чиновник.

Соболевський додав, що в регіоні залишається складна безпекова ситуація, а кількість обстрілів за останні дві доби зросла.

Нагадаємо, що завершилася 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 28 авіаційних  ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 із них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Теги: обстріл окупанти Херсонщина

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