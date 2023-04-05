Окупанти обстріляли Херсонщину: є поранені
Один із поранених – працівник Національної поліції
Російські загарбники ввечері 4 квітня обстріляли Херсонську область. Унаслідок ворожої атаки постраждали троє осіб. Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону.
«Дві людини в Херсонському районі поранені, одна – в Бериславському. Один із поранених – працівник Національної поліції», – заявив посадовець.
За його словами, зараз усім постраждалим надається допомога. Пізніше вирішуватиметься питання щодо медичної евакуації одієї особи.
«Підтверджено вже зараз, що армія РФ застосовує ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи», – зазначив чиновник.
Соболевський додав, що в регіоні залишається складна безпекова ситуація, а кількість обстрілів за останні дві доби зросла.
Нагадаємо, що завершилася 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 із них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
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