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    Погода в Києві: чи очікувати морозів 1 лютого

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    Вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до -2 - Погода в Києві: чи очікувати морозів 1 лютого
    Вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до -2
    фото: glavcom.ua

    Протягом дня очікується невелика хмарність, без опадів

    У вівторок, 1 лютого, в Києві очікується сонячна погода з невеликою хмарністю, але під вечір посилиться мороз. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

    Вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до -2°. До ночі на 2 лютого знову похолодає до -6°.

    Протягом дня очікується невелика хмарність, без опадів.

    Вітер західного напрямку дутиме зі швидкістю до 3,6 м/с. Атмосферний тиск стабільний, але знижений, 739-741 міліметр ртутного стовпа.

    Також 1 лютого в Україну прийде холодне повітря з північного заходу Європи. Температура вночі 3-8°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

    На півдні країни буде 2-7°С тепла. Водночас уночі приморозить до -3…-6°С.

    У Карпатах вночі та вдень 5-10°С морозу.

    На північному сході країни невеликий сніг, удень на півдні Одеської області невеликий дощ.

    На дорогах ожеледиця.

    Нагадаємо, стало відомо,чи варто готуватися до морозів та снігопадів мешканцям столиці.

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    Теги: прогноз погоди снігопад повітря вітер дощ
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    Погода в Києві: чи очікувати морозів 1 лютого