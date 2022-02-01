Погода в Києві: чи очікувати морозів 1 лютого

Протягом дня очікується невелика хмарність, без опадів

У вівторок, 1 лютого, в Києві очікується сонячна погода з невеликою хмарністю, але під вечір посилиться мороз. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

Вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до -2°. До ночі на 2 лютого знову похолодає до -6°.

Протягом дня очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер західного напрямку дутиме зі швидкістю до 3,6 м/с. Атмосферний тиск стабільний, але знижений, 739-741 міліметр ртутного стовпа.

Також 1 лютого в Україну прийде холодне повітря з північного заходу Європи. Температура вночі 3-8°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

На півдні країни буде 2-7°С тепла. Водночас уночі приморозить до -3…-6°С.

У Карпатах вночі та вдень 5-10°С морозу.

На північному сході країни невеликий сніг, удень на півдні Одеської області невеликий дощ.

На дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, стало відомо,чи варто готуватися до морозів та снігопадів мешканцям столиці.