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    У США виявили штам коронавірусу з подвійною мутацією

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    У США виявили штам коронавірусу з подвійною мутацією - У США виявили штам коронавірусу з подвійною мутацією
    У США виявили штам коронавірусу з подвійною мутацією
    Фото: Josie Lepe / Special to the Chronicle

    Експерти припускають, що новий варіант є більш заразним за попередників

    У США зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з подвійною мутацією, який раніше був виявлений в Індії.

    Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

    Фахівці Стенфордської лабораторії клінічної вірусології підтвердили, що в області затоки Сан-Франциско був знайдений даний варіант вірусу.

    За їхньою інформацією, на даний момент ще сім передбачуваних випадків зараження індійським штамом проходять перевірку.

    24 березня стало відомо про те, що в Індії був виявлений новий штам коронавірусу з подвійною мутацією.

    «Нова подвійна мутація була виявлена в країні нарівні з рядом інших варіантів коронавірусу», – йдеться в заяві міністерства охорони здоров'я країни.

    За даними видання, нова версія Covid-19 містить дві мутації, які «допомагають вірусу прикріплятися до клітин». Водночас поки невідомо, чи є цей штам більш заразним чи стійким до вже розроблених вакцин.

    Експерт з інфекційних захворювань в Університеті Каліфорнії у Сан-Франциско Пітер Чин-Хонг припускає, що новий варіант є більш заразним за попередників, оскільки на нього припадає 20% активних випадків в індійському штаті Махараштра, де за останній тиждень кількість заражень зросла на понад 50%. Втім, офіційних досліджень щодо передачі поки не проводилося.

    Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленій раніше у «бразильскому» та «південноафриканському» варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована у «каліфорнійському» штамі.

    «Цей індійський варіант вперше містить дві мутації одного і того ж вірусу, які раніше спостерігалися в різних варіантах, – продовжив Чин-Хонг. - (...) «каліфорнійський» варіант вже потенційно є більш стійким до антитіл деяких вакцин, тож є шанс, що «індійський» варіант має подібні властивості». За його словами, поки жодні дослідження цього не підтвердили.

    Поки у влади недостатньо інформації для того, щоб встановити прямий зв'язок між появою мутацій і швидким зростанням випадків захворювання в деяких індійських штатах.

    Додамо, що минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».

    1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

    Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

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    Теги: здоров'я США діти вірус коронавірус
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