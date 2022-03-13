Евакуація 13 березня: скільки людей вдалося вивезти

Через порушення з боку збройних сил РФ досягнутих домовленостей не спрацювали гуманітарні коридори для п’яти населених пунктів

Із дев’яти напрямків вдалось вивезти понад 5 550 людей

13 березня 2022 року було домовлено про роботу 14 гуманітарних коридорів. З них спрацювали лише дев’ять. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у відеозверненні.

«Сьогодні, 13 березня 2022 року працювало 14 гуманітарних коридорів. З них спрацювали лише дев’ять. Київська область: врятовано 3 950 людей. Місто Бородянка: з третьої спроби відкриття коридору вдалось врятувати 600 людей і довезти до м. Житомир. Село Перемога Баришівської ОТГ: шляхом дуже напружених перемовин сьогодні вдалось визволити тисячу людей», – зазначила вона.

За словами Верещук, окупанти не дотримуються вранці взятих на себе зобов'язань і змушують людей повертатись до бомбосховищ і до підвалів, звідки вони вийшли з надією поїхати з небезпечного місця.

«Село Велика Димерка: евакуйовано 375 людей, 198 з яких – діти. Місто Буча – 600 людей. Села Димерівської ОТГ – тисячу людей, якщо ми говоримо загалом, евакуювали. Луганська область: врятовано 1600 людей. Місто Лисичанськ: евакуйовано 400 людей. Місто Рубіжне – 350. Місто Сєвєродонецьк – 600. Місто Кремінна – 250 людей сьогодні поїхали, щоб мати більш безпечне місце для життя», – розповіла вона.

Загалом сьогодні, за словами політикині, з під постійних обстрілів вдалось вивезти понад 5 550 людей.

«Разом з тим, через порушення з боку збройних сил РФ досягнутих домовленостей не спрацювали гуманітарні коридори для п’яти населених пунктів», – резюмувала вона.

Також, за словами Верещук, гуманітарний вантаж для жителів окупованого Маріуполя заблокували у Бердянську. Українська сторона спробує ще раз пробитися до окупованого міста.

«Для міста Попасна, щастя і села Гирське евакуація не вдалася через постійні обстріли з боку окупантів. Місто Пологи Запорізької області – коридор був заблокований через постійні обстріли», – додала Верещук.

Нагадаємо, сьогодні на Сумщині не було гуманітарних коридорів

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