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    Новини

    Падіння уламків ракети у Золочеві: кількість постраждалих зросла

    Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести - Падіння уламків ракети у Золочеві: кількість постраждалих зросла
    Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести
    фото з відкритих джерел

    Стан усіх потерпілих оцінюють як задовільний

    Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести людей. Усі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

    Він додав, що стан усіх людей оцінюють як задовільний.

    «Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні», – заявив Козицький.

    Нагадаємо, уламки ракети, яку збили над Золочевим на Львівщині, впали на цегельню – є постраждалі.

    Як повідомлялося, у Львівській області над містом Золочів 14 червня сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

    Також відомо про вибухи на Тернопільщині. Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.

    Теги: росія окупанти Львівщина війна мер Україна ракета окупація #stoprussia
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    Падіння уламків ракети у Золочеві: кількість постраждалих зросла