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  4. ЗСУ протягом години збили три російські ракети, запущені з Чорного моря (відео)
рус
    Події в Україні

    ЗСУ протягом години збили три російські ракети, запущені з Чорного моря (відео)

    Ракети були запущені по території України з акваторії Чорного моря - ЗСУ протягом години збили три російські ракети, запущені з Чорного моря (відео)
    Ракети були запущені по території України з акваторії Чорного моря
    фото: 1.zt.ua

    Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування «Центр»

    Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні Сили Збройних Сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно «Калібр») запущені по території України з акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України у Facebook.

    «Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування «Центр», дві – зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, танкісти ЗСУ вдарили по ворожому блокпосту. Також вчора українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожу бронетехніку з ПТРК «Стугна-П». А на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою .

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ протягом години збили три російські ракети, запущені з Чорного моря (відео)