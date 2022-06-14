ЗСУ протягом години збили три російські ракети, запущені з Чорного моря (відео)

Ракети були запущені по території України з акваторії Чорного моря

Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування «Центр»

Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні Сили Збройних Сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно «Калібр») запущені по території України з акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України у Facebook.

«Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування «Центр», дві – зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, танкісти ЗСУ вдарили по ворожому блокпосту. Також вчора українські військовослужбовців Грузинського національного легіону філігранно знищили ворожу бронетехніку з ПТРК «Стугна-П». А на Харківщині ЗСУ знищили штаб окупантів з технікою .

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