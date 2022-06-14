Україна погодила з ЄС транспортний безвіз

Питома вага товарообігу з країнами Євросоюзу у 2021 році складала більше 41%

Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, відому як «транспортний безвіз». Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Дана угода допоможе вирішити проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення.

«Ми погодили остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії», – написав він.

За словами посадовця, для перевізників підписання цієї угоди матиме таке ж значення, як скасування віз із країнами ЄС.

Найєм зазначив, що за останні п'ять років ЄС став основним торговельним партнером України. Питома вага товарообігу з країнами Євросоюзу у 2021 році складала більше 41%, а обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом збільшився майже на 42%. При цьому подальше зростання цих показників було обмежене нестачею дозволів на міжнародні перевезення, кількість яких по окремих напрямках або залишалась незмінною, або значно скорочувалась.

«Фактично дозвільна система була штучним бар'єром для здійснення вільної торгівлі, обмежуючи не лише двосторонню торгівлю, а й транзит наших товарів країнами ЄС», – наголосив він. При цьому протягом останніх трьох місяців у зв’язку з блокуванням українських портів обсяг товарообігу з ЄС автомобільним транспортом зріс у кілька разів.

«Для розуміння, лише палива автомобільним транспортом було імпортовано у 15 (!) разів більше ніж у довоєнні часи. Очевидно, ніяка дозвільна система такого навантаження б не витримала, і був великий ризик зупинки експорту автотранспортом вже у вересні-жовтні», – пояснив Найєм.

За його словами, після підписання угоди про транспортну лібералізацію, яке заплановане до кінця червня, проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення буде вирішено остаточно.

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