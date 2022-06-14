У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)

За попередньою інформацією, горить рашистський військовий склад

На території Нової Каховки сталося кілька вибухів, після чого розпочалася потужна пожежа.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали та повідомляють у соцмережах місцеві жителі.

У регіональному чаті «Херсон • Каховка • Новая Каховка» користувачі повідомили про вибухи у районі Нової Каховки, а потім почали викладати фотографії, на яких видно густий чорний дим.

На одному із відео, викладеному в соцмережах, чутно серію вибухів.

Нова Каховка, в орків сталася бавовна pic.twitter.com/8U7wpnjQEG — Аслан (@antiputler_news) June 14, 2022

Інший користувач оприлюднив відеозапис із великим вибухом.

Нова Каховка,район села Райське,прильот у склад бк.орків???? pic.twitter.com/qjNTemODei — Джміль (@Dmitro05911590) June 14, 2022

За попередньою інформацією, вибухнув рашистський склад боєприпасів.

Вибух стався в районі села Райське, що поблизу Нової Каховки.

Нагадаємо, що цей вибух є реальним, на відміну від чуток про підрив у Херсоні автомобіля гауляйтера регіону Володимира Сальдо. Він сам спростував інформацію, розповсюджену екснардепом Немировським, про потрапляння до реанімації.