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  4. У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)
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    Події в Україні

    У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)

    Над Новою Каховкою чорний дим. Імовірно, горять російські боєприпаси - У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)
    Над Новою Каховкою чорний дим. Імовірно, горять російські боєприпаси
    фото із соцмереж

    За попередньою інформацією, горить рашистський військовий склад

    На території Нової Каховки сталося кілька вибухів, після чого розпочалася потужна пожежа.

    Про це пишуть місцеві Telegram-канали та повідомляють у соцмережах місцеві жителі.

    У регіональному чаті «Херсон • Каховка • Новая Каховка» користувачі повідомили про вибухи у районі Нової Каховки, а потім почали викладати фотографії, на яких видно густий чорний дим.

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    У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)
    У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)
    У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)
    У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)
    У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)
    У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)

    На одному із відео, викладеному в соцмережах, чутно серію вибухів.

    Інший користувач оприлюднив відеозапис із великим вибухом.

    За попередньою інформацією, вибухнув рашистський склад боєприпасів.

    Вибух стався в районі села Райське, що поблизу Нової Каховки.

    Нагадаємо, що цей вибух є реальним, на відміну від чуток про підрив у Херсоні автомобіля гауляйтера регіону Володимира Сальдо. Він сам спростував інформацію, розповсюджену екснардепом Немировським, про потрапляння до реанімації.

    Теги: пожежа вибух росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    У Новій Каховці вибухи і пожежа (фото, відео)