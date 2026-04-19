Ірландський журналіст розказав, що іноземці найчастіше питають про війну в Україні

Кейлан Робертсон пояснив, чого іноземці не знають про війну в Україні

Деякі іноземці не знають, що насправді відбувається в Україні під час війни. Такою думкою поділився ірландський фотокореспондент Кейлан Робертсон з Британії. Він розповів, які питання від іноземців про війну в Україні чує найчастіше. Про це пише «Главком» із посилання на інтерв’ю Марічки Падалко.

Ірландський журналіст стверджує, що найчастіше іноземці питають про те, чи триває війна в Україні й досі. «Чесно, мені постійно пишуть люди зі США і Британії: «Я побачив твоє відео й навіть не знав, що це все ще відбувається. Я не знав, що Київ реально обстрілюють». Бо стрічки новин зараз забиті дезінформацією і просто гігантським потоком інформації. Люди забувають, вони перемикаються», – вважає медійник.

За словами ірландця, питання про те, чи дійсно в Україні триває війна, він чує найчастіше. Тому документаліст радий тому, що може висвітлювати війну через свої фільми та розповідати світові правду.

«Саме це питання я чую найчастіше. «Я не розумів, що це ще триває». «Я не знав, що на цивільних досі щодня полюють». «Я не знав, що на Донбасі росіяни й далі намагаються захоплювати міста з такою інтенсивністю». Саме тому я так пишаюся своїми фільмами, коли вони набирають мільйони переглядів, бо це означає, що вони показують: «Усе досі триває», – розповів журналіст.

