Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Ірландський журналіст розказав, що іноземці найчастіше питають про війну в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Кейлан Робертсон документує та висвітлює війну в Україні у своїх фільмах
фото: Іnstagram/caolanreports

Кейлан Робертсон пояснив, чого іноземці не знають про війну в Україні

Деякі іноземці не знають, що насправді відбувається в Україні під час війни. Такою думкою поділився ірландський фотокореспондент Кейлан Робертсон з Британії. Він розповів, які питання від іноземців про війну в Україні чує найчастіше. Про це пише «Главком» із посилання на інтерв’ю Марічки Падалко.

Ірландський журналіст стверджує, що найчастіше іноземці питають про те, чи триває війна в Україні й досі. «Чесно, мені постійно пишуть люди зі США і Британії: «Я побачив твоє відео й навіть не знав, що це все ще відбувається. Я не знав, що Київ реально обстрілюють». Бо стрічки новин зараз забиті дезінформацією і просто гігантським потоком інформації. Люди забувають, вони перемикаються», – вважає медійник.

За словами ірландця, питання про те, чи дійсно в Україні триває війна, він чує найчастіше. Тому документаліст радий тому, що може висвітлювати війну через свої фільми та розповідати світові правду.

«Саме це питання я чую найчастіше. «Я не розумів, що це ще триває». «Я не знав, що на цивільних досі щодня полюють». «Я не знав, що на Донбасі росіяни й далі намагаються захоплювати міста з такою інтенсивністю». Саме тому я так пишаюся своїми фільмами, коли вони набирають мільйони переглядів, бо це означає, що вони показують: «Усе досі триває», – розповів журналіст.

Нагадаємо, Кейлан Робертсон, який живе в Україні, розповів, що його вразило під час життя в Києві. Уперше Кейлан Робертсон приїхав до України у 2023 році 14 лютого в День закоханих. За словами ірландця, перше враження він отримав, вийшовши з вокзалу в Києві.

До слова, фронтовий документаліст Кейлін Робертсон, який живе зараз в Україні, взяв шлюб зі своїм партнером у Києві. За словами Кейліна Робертсона, він вперше приїхав до України у 2023 році та закохався в неї. Тут він також зустрів свого чоловіка, де й влаштував весілля. 

Теги: росія війна іноземці журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Ірландський журналіст розказав, що іноземці найчастіше питають про війну в Україні
Ірландський журналіст розказав, що іноземці найчастіше питають про війну в Україні
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua