Армія РФ активізувалася фактично по всьому фронту: Сирський назвав найгарячіший напрямок

glavcom.ua
Олександр Сирський заявив, що ворог утримує близько 106 тисяч особового складу
фото: Харківський медіа хаб

Щоденні втрати російської армії складають не менше тисячі військовослужбовців убитими та пораненими

Російські війська активізували наступальні дії по всій лінії фронту, зосередивши найнапруженіші зусилля на Покровському напрямку, де ворог утримує близько 106 тисяч особового складу. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

Ситуація на полі бою

Окрім Покровська, висока активність агресора спостерігається на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському, Костянтинівському напрямках та вздовж державного кордону з РФ. 

«Підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко утримують рубежі та за сприятливих умов проводять власні активні дії. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території росії — наша присутність у Курській області зберігається», – заявив Сирський. 

За даними Головнокомандувача, щоденні втрати російської армії складають не менше тисячі військовослужбовців убитими та пораненими.

Робота артилерії та Deep Strike

Протягом квітня 2026 року Об’єднана вогнева підтримка виконала майже 65 тисяч вогневих завдань. Зокрема:

  • артилерія уразила 8,5 тисяч ворожих цілей;
  • ракетні підрозділи завдали 74 удари;
  • засобами Deep Strike уражено 84 об’єкти в глибині території РФ.

Пріоритетними цілями для дронових атак залишаються російські НПЗ, підприємства військово-промислового комплексу, виробництва порохів та спецхімії.

Зміни у комплектуванні та ротації

Генеральний штаб розпочав роботу над переходом армії від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування за ініціативою Президента. Наразі готуються пропозиції щодо нових форматів служби за контрактом.

Також було затверджено нові правила перебування бійців на передовій. Відтепер обов’язкова заміна військовослужбовців на позиціях має відбуватися не пізніше ніж через два місяці перебування, із виділенням додаткового місяця на ротацію.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва. 

При цьому  офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по Києву. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по столиці у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ. 

При цьому речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що на фронті не зафіксовано жодного перемир’я: російські окупанти продовжують наступальні операції, а Сили оборони працюють над знищенням атакуючого потенціалу ворога. 

