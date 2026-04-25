Санчес відкинув ідею США призупинити членство Іспанії в НАТО

У США обговорювалася можливість призупинення участі Іспанії в окремих механізмах Альянсу, хоча такі кроки не передбачені статутом організації

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав не панікувати через витік електронного листа Пентагону, де йшлося про можливе призупинення членства Іспанії в НАТО. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа розглядає заходи впливу на «складних» союзників, які недостатньо підтримують воєнні дії США проти Ірану. Санчес наголосив, що Мадрид виконує свої зобов'язання перед Альянсом, проте діє виключно в межах міжнародного права.

Особливе роздратування Вашингтона викликало рішення Іспанії заборонити американським військовим літакам використовувати спільні бази та повітряний простір країни для атак на Іран. Попри погрози, експерти зазначають, що статут НАТО не передбачає механізму виключення членів – можливий лише добровільний вихід.

Окрім Іспанії, під тиск потрапила і Велика Британія. Витік вказує на те, що США можуть переглянути свою багаторічну підтримку британського суверенітету над Фолклендськими островами. Це розглядається як реакція на відмову прем'єра Кіра Стармера втручатися в іранський конфлікт. У Лондоні на ці закиди відповіли, що статус островів є питанням самовизначення їхніх мешканців і суверенітету Британії, який не підлягає перегляду під тиском іноземних адміністрацій.

Водночас у Білому домі, ймовірно, готують списки «зразкових» та «неслухняних» союзників. Країни, які не відповідають вимогам Вашингтона щодо витрат на оборону або політичної підтримки, можуть зіткнутися з наслідками – від торговельних обмежень до блокування призначень їхніх представників на високі командні посади в НАТО.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа сформувала перелік країн НАТО, які не підтримали американську політику під час операції проти Ірану, і розглянула можливі заходи впливу на них. За даними співрозмовників Politico, у Білому домі підготували умовний поділ союзників на «зразкових» і «неслухняних».

За інформацією Politico, серед країн, які отримали позитивну оцінку, є: Польща та Румунія. Зокрема, Румунія надала США доступ до авіабази імені Михайла Когелнічану під час операції в Ірані, а Польща фінансує значну частину витрат на розміщення американських військ. Також відзначено підтримку з боку Болгарії та країн Балтії: Литви, Латвії та Естонії, які стабільно демонструють високі оборонні витрати.