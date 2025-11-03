Головна Гроші Економіка
Politico: Допомога Україні від Міжнародного валютного фонду під загрозою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Politico: Допомога Україні від Міжнародного валютного фонду під загрозою
Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС для України може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку Києва
фото з відкритих джерел

МВФ розглядає можливість надання Києву кредиту в розмірі $8 млрд протягом трьох років

Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд припинить допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати репараційний кредит на суму 140 млрд євро для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За словами журналістів, відмова Бельгії підтримати кредит Євросоюзу для України може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку цієї країни, що призведе до втрати довіри до економічної життєздатності України, попереджають у ЄС. Європейські прихильники репараційного кредиту, стверджують, що підтримка України з боку МВФ має вирішальне значення, і побоюються, що часу на те, щоб переконати інститут надати Києву новий кредит залишається все менше.

Зазначається, що МВФ розглядає можливість надання Києву кредиту в розмірі $8 млрд протягом трьох років. Однак отримання цих грошей залежить від того, чи зможе ЄС завершити оформлення власного кредиту на суму 140 млрд євро для України, використовуючи заморожені російські активи, що знаходяться в Бельгії.

Один із представників Єврокомісії та дипломати з трьох країн ЄС заявили, що укладення такої угоди переконає МВФ у фінансовій життєздатності України в найближчі роки, а це обов'язкова умова для фінансування будь-якої країни. Однак Бельгія виступила проти репараційного кредиту, що підірвало надії на укладення угоди до вирішального засідання МВФ, яке відбудеться в грудні.

Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді, щоб обговорити програму на наступні три роки. «Ми зіткнулися з проблемою термінів», – заявив виданню представник ЄС.

Джерела видання вказали, що наступна зустріч лідерів ЄС відбудеться 18 і 19 грудня, що наголосило на необхідності ухвалення швидких рішень. «Хоча обсяг програми МВФ для України відносно невеликий, її схвалення сигналізує інвесторам про фінансову стійкість країни та її успішне проведення реформ», – йдеться в матеріалі

Нагадаємо, Європейський Союз може взяти на себе спільне боргове зобов’язання на десятки мільярдів євро для підтримки України, якщо не вдасться використати заморожені активи Росії, які Бельгія відхилила. Варіант спільного боргу розглядають як «план Б» для уникнення фінансової кризи в Києві на початку 2026 року.

