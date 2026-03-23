Допомога Україні розколола ЄС: глава Європарламенту зробила заяву

Через Україну в ЄС загострилися суперечки на найвищому рівні

Метсола заявила про кризу єдності у блоці

У Європейському Союзі загострилися суперечки щодо подальшої підтримки України після саміту, на якому Угорщина виступила проти нових фінансових рішень і санкцій проти Росії. Про це голова Європарламенту Роберта Метсола розповіла в інтерв'ю Bild, пише «Главком».

За словами учасників зустрічі, позиція прем’єра Угорщини Віктора Орбана викликала різке невдоволення більшості лідерів ЄС. На тлі конфлікту голова Європарламенту Роберта Метсола наголосила, що підтримка України є питанням безпеки для всієї Європи.

«Для нас підтримка України – це не альтруїзм, а жорстка політика безпеки», – заявила вона в інтерв’ю.

Вона підкреслила, що Євросоюз уже проходив через подібні кризи та що нинішні суперечки не є безпрецедентними.

«Я не сумніваюся, що і цього разу ми станемо сильнішими», – додала Метсола.

Водночас вона визнала, що всередині ЄС посилюються політичні розбіжності, зокрема щодо міграції та співпраці з правими силами.

«Ми повинні об’єднати проєвропейські сили, які дійсно хочуть запропонувати правильні рішення для людей», – зазначила вона.

Метсола також наголосила на важливості збереження трансатлантичної єдності зі США попри розбіжності.

Нагадаємо, Європейський Союз схвалив новий пакет інвестицій для України на суму 1,5 млрд євро. Кошти спрямують на підтримку ключових секторів економіки та соціальної інфраструктури в межах Інвестиційної програми для України (UIF).