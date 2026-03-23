Допомога Україні розколола ЄС: глава Європарламенту зробила заяву

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Через Україну в ЄС загострилися суперечки на найвищому рівні
У Європейському Союзі загострилися суперечки щодо подальшої підтримки України після саміту, на якому Угорщина виступила проти нових фінансових рішень і санкцій проти Росії. Про це голова Європарламенту Роберта Метсола розповіла в інтерв'ю Bild, пише «Главком».

За словами учасників зустрічі, позиція прем’єра Угорщини Віктора Орбана викликала різке невдоволення більшості лідерів ЄС. На тлі конфлікту голова Європарламенту Роберта Метсола наголосила, що підтримка України є питанням безпеки для всієї Європи.

«Для нас підтримка України – це не альтруїзм, а жорстка політика безпеки», – заявила вона в інтерв’ю.

Вона підкреслила, що Євросоюз уже проходив через подібні кризи та що нинішні суперечки не є безпрецедентними.

«Я не сумніваюся, що і цього разу ми станемо сильнішими», – додала Метсола.

Водночас вона визнала, що всередині ЄС посилюються політичні розбіжності, зокрема щодо міграції та співпраці з правими силами.

«Ми повинні об’єднати проєвропейські сили, які дійсно хочуть запропонувати правильні рішення для людей», – зазначила вона.

Метсола також наголосила на важливості збереження трансатлантичної єдності зі США попри розбіжності.

Нагадаємо, Європейський Союз схвалив новий пакет інвестицій для України на суму 1,5 млрд євро. Кошти спрямують на підтримку ключових секторів економіки та соціальної інфраструктури в межах Інвестиційної програми для України (UIF).

Читайте також:

Читайте також

За оцінками американських чиновників, перші шість днів війни вже коштували понад 11 млрд доларів
США мають достатньо коштів для війни з Іраном – заява міністра фінансів
Сьогодні, 00:35
Система ППО Rapier
Швейцарія збільшує витрати на ППО: уряд запросив мільярди на оборону
21 березня, 07:46
Орбан заявив, що ЄС не виживе без нафти РФ
Орбан назвав політику ЄС божевільною: деталі
20 березня, 08:46
Голова уряду зауважила, що Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС
Вступ України до ЄС: Свириденко повідомила гарні новини
17 березня, 10:07
Основною причиною різкого зростання імпорту у 2026 році є воєнна та енергетична специфіка української економіки
Зовнішня торгівля України: як подолати дисбаланси
16 березня, 16:01
Від початку повномасштабного вторгнення «Київзеленбуд» уклав угод про реконструкцію та капітальний ремонт парків, скверів і зелених зон на 632,72 млн грн (без розірваних угод)
Київ витратить 65 млн грн на пішохідний міст і покращення парку на Оболоні 
12 березня, 10:27
Іранський фактор є ще одним нагадуванням про те, що сучасна світова економіка залишається надзвичайно вразливою до геополітичних ризиків
Іранський фактор. Світ на порозі нової економічної кризи? Геополітика
2 березня, 16:30
Посадовці Люксембургу посперечалися через українців призовного віку на тлі допомоги Україні.
Люксембург заявив про зростання кількості чоловіків призовного віку з України
27 лютого, 18:28
Президент України заявив, що Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям
Ми не маємо однакової кількості зброї з Росією, фінансування Європи все ще недостатньо – Зеленський
23 лютого, 09:31

Росіяни попросили США відновити видачу віз на території РФ
Допомога Україні розколола ЄС: глава Європарламенту зробила заяву
Рада Безпеки ООН збереться на запит Києва через ракетний терор України
Рада Безпеки ООН збереться на запит Києва через ракетний терор України
Британія оцінила загрозу ударів Ірану по країнах Європи
Британія оцінила загрозу ударів Ірану по країнах Європи
США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану
США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану
Париж обрав нового мера: ним став соціаліст Еммануель Грегуар
Париж обрав нового мера: ним став соціаліст Еммануель Грегуар

Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
