Трамп назвав зрадою репортажі американських ЗМІ про військові успіхи Ірану

Трамп: Коли фейкові новини кажуть, що іранський ворог успішно справляється з нами у військовому плані, це фактично зрада, оскільки це настільки хибне і навіть абсурдне твердження

Дональд Трамп назвав авторів матеріалів про успіхи Ірану «невдячними дурнями», які намагаються виправдати ворога замість власної країни

Президент США Дональд Трамп виступив із критикою ЗМІ, звинувативши їх у державній зраді через висвітлення війни з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Під час перельоту до Китаю він заявив, що будь-які повідомлення про успішні дії іранської армії проти США є не лише фейковими, а й абсурдними.

На думку Трампа, подібні публікації фактично допомагають противнику, вселяючи в нього «фальшиву надію». Президент назвав авторів таких матеріалів «невдячними дурнями», які намагаються виправдати ворога замість власної країни.

Це звинувачення стало частиною ширшої кампанії тиску на пресу. За даними CNN, Трамп вимагає від Міністерства юстиції активно використовувати судові повістки, щоб змусити журналістів розкрити свої джерела у військових колах. Показовим став випадок у Білому домі: президент передав виконувачу обов'язків генпрокурора Тодду Бланшу пачку статей, прикріпивши зверху стікер із написом «Зрада», зробленим його фірмовим маркером.

Як відомо, Білий дім розгорнув масштабну кампанію проти провідних американських медіа, звинувачуючи їх у непатріотизмі та «злочинному» висвітленні військового конфлікту в Ірані.

Окрім самого Дональда Трампа, до атак залучені ключові посадовці: голова Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Брендан Карр погрожує мовникам відкликанням ліцензій, а очільник Пентагону Піт Гегсет публічно критикує журналістів під час офіційних брифінгів. Аналітики припускають, що така агресивна риторика зумовлена низьким рівнем підтримки війни серед населення та невдоволенням влади реальними новинами з фронту.

До слова, на офіційному сайті Білого дому з'явився новий розділ під назвою Media Offenders, де публікуються списки видань, на думку американської адміністрації, що поширюють недостовірну інформацію або перекручують заяви президента США Дональда Трампа.

Цей розділ оновлюється щотижня і містить огляд медіа, яких «ловлять» на помилковій інтерпретації фактів чи наявності упередженості в подачі матеріалів.