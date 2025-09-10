Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу

Рештки російських дронів у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня

Макрон: Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників

Президент Франції Еммануель Макрон вийшов з заявою після атаки російських безпілотників на Польщу. Він заявив, що «найрішучіше засуджує» дії Росії, пише «Главком».

«Вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час атаки, здійсненої Росією проти України, є просто неприйнятним. Я засуджую це найрішучіше», написав Макрон.

Французький президент також закликав Росію «покласти край цій безрозсудній ескалації» та анонсував розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.

«Я ще раз висловлюю польському народу та його уряду нашу повну солідарність. Незабаром я поговорю з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників», – написав лідер Франції.

За повідомленням Defense Express, Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку. Ще в липні 2025 року під час розслідування залишків російських безпілотників, збитих в Україні, було виявлено 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

До слова, Білорусь стверджує, що передала польській стороні інформацію про підліт російських дронів до її повітряного простору. Нібито саме це дозволило Польщі оперативно відреагувати на загрозу.

Цієї ночі оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі, а також розпочав позачергове засідання уряду Польщі.

Також члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість після інциденту із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі. Президент України Володимир Зеленський також прокоментував російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі.

Глава держави наголосив, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо нічного російського удару. Також у місті Чеснікі Замойського повіту було знайдено частини пошкодженого дрона. За поточними даними, ніхто не постраждав, повідомив Рафал Кавалець, речник районної прокуратури.

Водночас, кк пише Reuters, НАТО не вважає атаки безпілотників на Польщу нападом.