Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу
Рештки російських дронів у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня
фото: @WarNewsPL1

Макрон: Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників

Президент Франції Еммануель Макрон вийшов з заявою після атаки російських безпілотників на Польщу. Він заявив, що «найрішучіше засуджує» дії Росії, пише «Главком».

«Вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час атаки, здійсненої Росією проти України, є просто неприйнятним. Я засуджую це найрішучіше», написав Макрон.

Французький президент також закликав Росію «покласти край цій безрозсудній ескалації» та анонсував розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.

Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу фото 1

«Я ще раз висловлюю польському народу та його уряду нашу повну солідарність. Незабаром я поговорю з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників», – написав лідер Франції.

За повідомленням Defense Express, Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку. Ще в липні 2025 року під час розслідування залишків російських безпілотників, збитих в Україні, було виявлено 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

До слова, Білорусь стверджує, що передала польській стороні інформацію про підліт російських дронів до її повітряного простору. Нібито саме це дозволило Польщі оперативно відреагувати на загрозу.

Цієї ночі оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі, а також розпочав позачергове засідання уряду Польщі.

Також члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість після інциденту із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі.  Президент України Володимир Зеленський також прокоментував російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі.

Глава держави наголосив, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо нічного російського удару. Також у місті Чеснікі Замойського повіту було знайдено частини пошкодженого дрона. За поточними даними, ніхто не постраждав, повідомив Рафал Кавалець, речник районної прокуратури.

Водночас, кк пише Reuters, НАТО не вважає атаки безпілотників на Польщу нападом.

Читайте також:

Теги: Польща Еммануель Макрон Франція росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сцельніков висловив готовність до обміну військовополоненими
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів
3 вересня, 14:31
Чи допоможе Китай завершити війну?
Чи допоможе Китай завершити війну?
2 вересня, 07:01
Російський диктатор зустрівся з головою КНР
Саміт в Китаї: Путін зустрівся з Сі, Пєсков зробив першу заяву
31 серпня, 14:29
На підприємстві спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів
Паливний термінал в Усть-Лузі призупинив роботу після атаки дронів – Reuters
26 серпня, 15:44
У ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область
Вогонь охопив новий резервуар: Новошахтинський НПЗ палає третю добу (відео)
23 серпня, 11:07
Група «Білоруські кіберпартизани», відома своїми атаками на інфраструктуру російських та білоруських компаній, налічує близько сотні осіб
Кіберправнуки білоруських партизанів. Хто ці хакери, які паралізували «Аерофлот» Гібридна війна
21 серпня, 20:30
Міністр закордонних справ США Радослав Сікорський під час наради «коаліції охочих»
«Коаліція охочих» завершила нараду перед зустріччю з Трампом. Зеленський заявив про історичне рішення
17 серпня, 19:21
США не залишать Польщу
Чи залишаться військові США у Польщі: посольство дало відповідь
15 серпня, 14:14
Удари СБУ вглиб РФ посилюють політичні аргументи України
Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах
12 серпня, 12:03

Політика

Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі? Подробиці від Rzeczpospolita 
Скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі? Подробиці від Rzeczpospolita 
Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу
Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу
Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express
Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express
Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони
Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua