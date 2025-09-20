Адміністрація Трампа планує продати Ізраїлю зброю на $6,4 млрд – Reuters

Трамп звернувся до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю військової техніки

Республіканці, які підтримують адміністрацію Трампа, виступають за надання Ізраїлю цієї допомоги

Президент США Дональд Трамп звернувся до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю військової техніки на загальну суму $6,4 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Потенційний продаж включає 30 ударних гелікоптерів AH-64 Apache, а також 3250 штурмових машин для піхоти (Joint Light Tactical Vehicles), які використовуються ізраїльськими військовими.

Відомо, що цей пакет також включає поставку запасних частин для бронетранспортерів та блоків живлення, загальна вартість яких складає $750 млн.

Заплановані поставки зброї та техніки мають викликати певні суперечності серед законодавців. Демократи в США висловлюють настороженість щодо дій Ізраїлю в Газі, зокрема після бомбардувань цивільної інфраструктури. Однак республіканці, які підтримують адміністрацію Трампа, виступають за надання Ізраїлю цієї допомоги.

Новина про продаж надійшла перед Генеральною Асамблеєю ООН, де лідери країн обговорюватимуть ситуацію в Газі на найближчому засіданні Ради Безпеки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що його країна готова негайно відновити переговори про звільнення всіх заручників, яких утримують у Газі, а також про завершення майже дворічної війни. Водночас він наголосив, що будь-яка угода має відповідати інтересам Ізраїлю.

До слова, президент США Дональд Трамп закликає Ізраїль швидко завершити військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа, але при цьому продовжує підтримувати дії ізраїльської армії.

Зауважимо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».