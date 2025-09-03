Зеленський про зустріч з Макроном: Франція на боці України

Зеленський: Ми вдячні всьому французькому народові й особисто президенту Макрону за таку сильну підтримку

Президент України Володимир Зеленський прилетів у Париж напередодні засідання «коаліції охочих» та провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зеленський підсумував зустріч з французьким лідером у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

«Франція стоїть на боці України, і ми вдячні всьому французькому народові й особисто президенту Макрону за таку сильну підтримку нашої країни та лідерство Франції в багатьох ініціативах і коаліціях», – написав президент.

Зеленський повідомив, що з Макроном під час зустрічі вони скоординували позиції перед засіданням лідерів «коаліції охочих», яке відбудеться завтра, й обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки.

«Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо. Говорили також про оборонну підтримку України: забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії, можливості для використання заморожених російських активів.

Окрема увага – нашому руху до Євросоюзу. Цінуємо підтримку Франції в цьому питанні», – підсумував президент.

7 фото На весь екран













Під час спільної пресконференції Зеленський заявив, що Україна не готова та не буде обмінюватися територіями з Російською Федерацією.

Як зазначив президент Франції, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні. «Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці», – додав він.