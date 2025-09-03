Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський про зустріч з Макроном: Франція на боці України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський про зустріч з Макроном: Франція на боці України
Зеленський провів зустріч з Макроном
фото: Володимир Зеленський

Зеленський: Ми вдячні всьому французькому народові й особисто президенту Макрону за таку сильну підтримку

Президент України Володимир Зеленський прилетів у Париж напередодні засідання «коаліції охочих» та провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зеленський підсумував зустріч з французьким лідером у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

«Франція стоїть на боці України, і ми вдячні всьому французькому народові й особисто президенту Макрону за таку сильну підтримку нашої країни та лідерство Франції в багатьох ініціативах і коаліціях», – написав президент.

Зеленський повідомив, що з Макроном під час зустрічі вони скоординували позиції перед засіданням лідерів «коаліції охочих», яке відбудеться завтра, й обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки.

«Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо. Говорили також про оборонну підтримку України: забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії, можливості для використання заморожених російських активів.

Окрема увага – нашому руху до Євросоюзу. Цінуємо підтримку Франції в цьому питанні», – підсумував президент.

7 фото
На весь екран

Під час спільної пресконференції Зеленський заявив, що Україна не готова та не буде обмінюватися територіями з Російською Федерацією.

Як зазначив президент Франції, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні. «Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці», – додав він.

Читайте також:

Теги: Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії
Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
23 серпня, 15:58
Севілья очолює список найкращих місць для відпочинку восени
Найкращі місця в Європі для осінньої подорожі: рейтинг Lonely Planet
23 серпня, 08:39
Володимир Зеленський: Ми багато говорили про Крим, зокрема по карті
«Крим – найбільша проблема». Зеленський розказав про свою розмову з Трампом
21 серпня, 10:15
Мерц зробив заяву про переговори Зеленського та Путіна
Путін боїться? Мерц оцінив імовірність зустрічі Зеленського з російським диктатором
19 серпня, 09:44
Зеленський та Трамп прокоментували, чи можливі вибори в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
18 серпня, 21:37
Зеленський закликав закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе
Коаліція рішучих підтримала зусилля Трампа заради закінчення війни – Зеленський
14 серпня, 00:00
Зеленський анонсував спрощення закупівель пікапів
Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів
11 серпня, 16:33
Трамп планує зустріч з Путіним
Трамп планує зустрітись з Путіним вже скоро – NYT
6 серпня, 22:20
Розмова Зеленського з Трампом, нова допомога для України. Головне за 5 серпня
Розмова Зеленського з Трампом, нова допомога для України. Головне за 5 серпня
5 серпня, 21:14

Політика

Путін заявив про зустріч з Зеленським у Москві. Європейські політики пропонують Гаагу
Путін заявив про зустріч з Зеленським у Москві. Європейські політики пропонують Гаагу
Зеленський про зустріч з Макроном: Франція на боці України
Зеленський про зустріч з Макроном: Франція на боці України
Колишній президент Польщі знайшов нову роботу
Колишній президент Польщі знайшов нову роботу
Макрон пояснив, коли Європа надасть Україні гарантії безпеки
Макрон пояснив, коли Європа надасть Україні гарантії безпеки
Президент США прокоментував військовий парад у Китаї
Президент США прокоментував військовий парад у Китаї
Білий дім заперечив анонсовану розмову Трампа з Путіним (оновлено)
Білий дім заперечив анонсовану розмову Трампа з Путіним (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
35K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
15K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8835
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3403
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua