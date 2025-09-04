Нетаньягу відмовив Макрону у візиті до Ізраїлю

Нетаньягу відмовив президенту Франції Еммануелю Макрону у запланованому візиті до Ізраїлю

Причиною відмови стала незадоволеність Ізраїлю рішенням Парижа про визнання палестинської держави

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмовив президенту Франції Еммануелю Макрону у запланованому візиті до Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Oxu.Az.

Повідомляється, що президент Франції не зміг здійснити запланований візит до Ізраїлю через відмову прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Як повідомляє ізраїльський телеканал i24NEWS, ця інформація була озвучена колишнім депутатом французького парламенту Мейєром Хабібом, який нещодавно зустрівся з Нетаньягу.

За словами Хабіба, прем'єр-міністр Ізраїлю сказав, що «в нинішніх умовах така поїздка небажана». Нетаньягу також попросив Хабіба передати Макрону особисте повідомлення.

Причиною відмови стала незадоволеність Ізраїлю рішенням Парижа про визнання палестинської держави. Хабіб зазначив, що це рішення, на його думку, «дає премію ХАМАС».

Також Хабіб повідомив, що проти одностороннього визнання Палестини виступають не лише США, але й арабські союзники Ізраїлю, зокрема Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН.

Президент Макрон заявив, що зробить офіційну заяву на Генеральній Асамблеї ООН, яка відбудеться у вересні.

Тоді прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про визнання Палестини державою.

У дописі Нетаньягу зазначив, що Ізраїль рішуче засуджує рішення президента Макрона визнати палестинську державу.